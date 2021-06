Arrivano le nuove anticipazioni di Love Is In The Air delle puntate in onda su Canale 5 dal 7 all'11 giugno 2021. Cosa succede tra Eda e Serkan dopo il loro finto fidanzamento? Per la giovane non sarà facile reggere una situazione del genere, anche perché verrà presa in giro da tutti gli invitati presenti alla festa e in primis da Aydan. Serkan invece dovrà fare i conti con un grosso problema al lavoro ma la sua attenzione verrà catturata da Eda, alla quale si avvicinerà in maniera inaspettata e bellissima. A trame contro di loro sarà Aydin, che spera in un ritorno di fiamma tra Selin e Serkan, mettendo di fatto Eda alla porta.

C'è però una persona pronta a schierarsi con lei, costi quel che costi.

Anticipazioni Love Is In The Air settimana 7-11 giugno 2021

Eda e Serkan ormai hanno stretto un patto, fingendo di essere innamorati e prossimi alle nozze. La loro festa però non è affatto un balsamo per Eda, che viene schernita dagli invitati e dallo stesso Aydan. Il motivo? La sua presunta differenza di ceto sociale. Kaan invece mette in difficoltà Serkan sul lavoro, ostacolandolo riguardo un importante progetto. Non sarà facile tenergli testa.

Come svelano le anticipazioni di Love Is In The Air della settimana dal 7 all'11 giugno, Kaan finirà per avere la meglio, soffiando il progetto in questione a un allibito Serkan.

L'imprenditore si confronterà anche con se stesso e con i suoi sentimenti.

Selin inizia a sospettare di Eda e Serkan

La festa di fidanzamento procede, anche se non nel migliore dei modi. Eda non è la sola a soffrire, in quanto Serkan non può contare sulla presenza del padre. Il fatto che i due si stiano per sposare non convince Aydane e Ayfer, che decidono di incontrarsi per parlare della delicata questione...

che ci sia sotto qualcosa? Il loro confronto sarà piuttosto acceso.

Nonostante il rocambolesco primo incontro e il patto stretto, Serkan e Eda capiscono che c'è qualcosa che li lega, una forza che li spinge a cercarsi continuamente. L'amore è nell'aria e questa volta per davvero. Non sarà tuttavia una strada priva di ostacoli: Selin inizia a capire che tra i due c'è uno strano rapporto e inizia a indagare, sperando di sbagliarsi.

Aydan la spingerà tra le braccia di Serkan, senza immaginare che l'imprenditore si stia davvero innamorando di Eda.

Infine, nelle nuove puntate di Love Is In The Air dal 7 all'11 giugno in programma su Canale 5 nel pomeriggio, Engin si meraviglierà della vicinanza di Ceren, che vorrà diventare sua amica. Ovviamente, la ragazza non esiterà nemmeno un momento a difendere Eda, avvilita per il trattamento ricevuto alla festa di fidanzamento per le sue finte nozze con Serkan.

NOTA DI CORREZIONE: Questo articolo è stato aggiornato in data 08/06/2021 perché una precedente versione conteneva un errore nelle date delle anticipazioni.