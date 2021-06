Continua a essere sempre più coinvolgente la nuova soap opera di origini turche Love is in the air il cui nome originale è Sen Çal Kapımı ("Bussa alla mia porta"), e che va in onda Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30 circa.

Nel corso della decima puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 14 giugno 2021, Serkan Bolat (Kerem Bursin) non la prenderà affatto bene quando Eda Yilgiz (Hande Ercel) attuerà un piano per dare credibilità alla loro finta relazione sentimentale agli occhi di Ferit Şimşek (Cagri Citanak) e Selin Atakan (Bige Önal).

Intanto quest’ultima tramerà alle spalle del suo ex fidanzato, visto che proverà a far assumere la sua nuova fiamma nell'azienda Art Life.

Trama Love is in the air, puntata del 14 giugno: Selin cerca di mettere in difficoltà il suo ex, Eda tenta di far ingelosire Serkan

Gli spoiler su ciò che succederà nel corso del decimo episodio della serie televisiva in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 14 giugno 2021, annunciano che non mancheranno intrighi e colpi di scena inaspettati. Per cominciare Selin cercherà di mettere in difficoltà il suo ex fidanzato Serkan a tutti i costi.

In particolare l’ex nuora della diabolica Aydan (Neslihan Yeldan) farà di tutto per far assumere il suo promesso sposo Ferit come consulente aziendale alla Art Life Architecture, trovando subito il consenso del signor Alptekin (Ahmet Mark Somers), il padre di Serkan, con il quale l'uomo ha dato l’impressione di aver interrotto ogni rapporto, dato che accetterà la richiesta di buon grado della giovane.

Intanto Eda cercherà di scatenare la gelosia di Bolat durante una lezione di nuoto.

Bolat non appoggia Yilgiz prima della cena con la sua ex fidanzata e Ferit

Successivamente Selin organizzerà con Ferit una cena con Serkan e la fioraia Eda, a casa del suo ex fidanzato. Quest’ultima intanto continuerà a rispettare l’accordo sancito con il ricco imprenditore, facendo però una mossa di testa sua: in particolare Yildiz, dopo aver preso dei propri oggetti, deciderà di portarli nell’appartamento di Serkan, probabilmente per continuare a far intendere ai loro amici e parenti, ma soprattutto a Selin, che presto vivranno insieme.

Per concludere dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si evince che a sorpresa Bolat non appoggerà la sua finta fidanzata riguardo al gesto fatto senza prima essersi confrontata con lui, finendo per averci un litigio.