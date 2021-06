I telespettatori italiani della soap opera spagnola Una vita assisteranno alle diaboliche macchinazioni di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ancora per parecchie settimane. Dagli spoiler si evince che quest'ultima diventata la nuova darklady di Acacias 38 a tutti gli effetti dopo il decesso della storica protagonista Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), durante uno scontro con Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) farà credere al marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) che la brasiliana ha cercato di farla cadere dalle scale.

A sorpresa l’avvocato prenderà le difese della moglie, soprattutto poiché temerà per la salute del loro bambino.

Una vita, spoiler: Marcia decisa a smascherare Genoveva

Negli episodi in programma su Canale 5 prossimamente, Cesar quando avrà poco tempo da vivere per l’aggressione ricevuta in carcere metterà al corrente Marcia dell’alleanza stretta da Genoveva e Santiago per non farle sposare Felipe. La brasiliana sarà decisa a impedire ad Alvarez Hermoso di convolare a nozze con Salmeron: purtroppo quest’ultima e l’avvocato, quando la fanciulla di colore farà il suo ingresso in chiesa, saranno già sposati.

Successivamente Sampaio deciderà di non avere più alcun rapporto con Israel, che dimostrerà di essere disposto a tutto per riuscire a riconquistarla. A questo punto Marcia vorrà far capire a Felipe di essersi sposato con una donna malvagia.

La brasiliana per iniziare cercherà di far sapere all’avvocato ciò che le ha detto Andrade in punto di morte: Salmeron dopo aver previsto la mossa della brasiliana non perderà tempo per aggredirla, dicendole che l’unica persona che potrebbe dimostrare la sua versione non è più in vita. Nonostante ciò la fanciulla di colore sarà decisa a smascherare la sua rivale, anche quando la stessa le dirà di non intromettersi più tra lei e suo marito.

Salmeron accusa Sampaio, Laura interessata a un dialogo tra Santiago e Salmeron

Nell’istante in cui Alvarez Hermoso si affaccerà dalla porta per aver sentito delle urla, Genoveva inscenerà una finta caduta per far ricadere la colpa su Marcia: Felipe ovviamente si schiererà dalla parte della moglie, visto che inviterà la sua ex ad andarsene via dalla sua abitazione.

A questo punto Salmeron porterà avanti la falsa, facendo credere ad Alvarez Hermoso di avere delle fitte al ventre per non fornirgli alcuna spiegazione sulla lite avuta con Sampaio.

A intromettersi nella complicata faccenda ci penserà la nuova domestica Laura, assunta da Genoveva dopo le dimissioni di Agustina: in particolare la fanciulla darà l’impressione di essere particolarmente interessata quando ascolterà una conversazione segreta tra Salmeron e Becerra.