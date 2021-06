Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate turche rivelano che Eda si lascerà andare sempre più nei confronti dell'architetto. La donna, infatti, deciderà di parlargli apertamente di un dramma familiare che l'ha fatta tanto soffrire, legato alla morte dei suoi genitori in seguito al crollo di un'abitazione. Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui emergerà che il padre di Serkan potrebbe essere coinvolto nella drammatica morte dei genitori della ragazza.

Il dramma di Eda legato alla morte dei genitori: trame turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Love is in the air, rivelano che Eda deciderà di raccontare a Serkan come sono morti i suoi genitori.

La coppia, per festeggiare il loro anniversario di nozze avevano affittato una casa per il weekend, che è crollata per via di un problema di struttura del muro reggente.

Una confessione che non lascerà indifferente Serkan, il quale offrirà alla donna una spalla su cui piangere e sulla quale potersi sfogare. Al tempo stesso, Eda ammetterà che è anche questo il motivo per il quale ha cominciato a soffrire di claustrofobia.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame della soap opera di Canale 5, rivelano che Ferit vorrà stringere un accordo con il prestigioso imprenditore Efe Akman per cercare di far colpo su Alptekin, il papà di Serkan, che lo ha assunto come consigliere all'interno della holding di cui fa parte anche la Art Life.

Il segreto del papà di Serkan

Un accordo che non piacerà per nulla a Serkan, dato che Efe proporrà delle richieste del tutto svantaggiose per la Art Life. L'imprenditore, infatti, chiederà di mettere "nero su bianco" che nel caso in cui dovessero esserci degli incidenti lo studio di architettura dovrà prendersi tutte le responsabilità del caso.

Ma per quale motivo verranno fatte tutte queste richieste? L'avvocato di Efe farà presente a Ferit che il suo cliente ha scelto di essere così puntiglioso, per via dell'incidente che c'è stato venti anni prima, quando una casa che venne fatta costruire dal padre di Serkan, crollò, perché costruita con dei materiali scadenti.

Un incidente che finì anche sui giornali, dato che portò alla morte di due persone che in quel momento si trovavano all'interno di questa abitazione.

Alptekin potrebbe essere responsabile della morte dei genitori di Eda: trame turche Love is in the air

Sta di fatto che, mettendo insieme tutti i tasselli di questa storia, non sarà da escludere che l'abitazione crollata possa essere proprio quella in cui si trovavano i genitori di Eda, dato che il periodo dei fatti coincide. Il papà di Serkan, quindi, potrebbe essere coinvolto nella morte dei familiari della ragazza.

Di sicuro, nel momento in cui Ferit deciderà di chiedere spiegazioni ad Alptekin, l'uomo non potrà fare altro che confermare di essere il responsabile di quello che è accaduto venti anni fa, ma al tempo stesso, chiederà al suo collaboratore di non spargere la voce e di mantenere il segreto.