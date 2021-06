Nelle prossime puntate di Love is in the air, Eda accetterà di stare accanto a Serkan solamente per 24 ore e per appoggiarlo nel progetto riguardante l'hotel ecologico. Alla fine, quando Eda gli chiederà di non chiamarla più, Serkan non ne capirà il motivo e la ragazza butterà fuori tutta la delusione che prova nei suoi confronti.

La malinconia di Eda e Serkan

L'accordo tra Eda e Serkan potrebbe giungere ben presto a una fine nelle prossime puntate di Love is in the air. Lei gli darà la sua disponibilità, per 24 ore, per lavorare al progetto dell'hotel ecologico, dopodiché le loro strade si divideranno definitivamente.

I due, però, non riusciranno a nascondere un po' di malinconia. Lui la notte prima del loro incontro la telefonerà per chiederle se può passare a prenderla a casa per andare a lavoro insieme. Lei gli risponderà di sì, perché "è giusto che segua le regole del contratto fino all'ultimo".

L'attrazione tra due sarà palpabile e soprattutto Serkan, che all'interno del contratto è sempre stato quello più razionale e a volte anche un po' cinico, non sarà pronto a porre fine a questa avventura iniziata con Eda.

Selin pietrificata quando vede Eda e Serkan insieme

La mattina seguente Eda e Serkan arriveranno in ufficio e verranno accolti dallo sguardo gelido di Selin. Lei è ormai in rotta con Ferit e magari pensava di potersi riavvicinare al suo ex, visti i problemi che ci sono stati con Eda.

Quando li vedrà insieme, però, per lei sarà un colpo al cuore e la donna penserà che grazie al soggiorno nella baita la coppia sia riuscita a risolvere i suoi problemi.

Selin verrà spalleggiata dall'amica Pırıl, che ovviamente la preferirebbe al fianco di Serkan al posto di Eda.

L'addio di Eda a Serkan

Eda e Serkan cercheranno delle prove che possano confermare che Kaan utilizzerebbe del materiale chimico per costruire l'albergo ecologico, ma la loro giornata insieme arriverà al termine e l'architetto accompagnerà la ragazza a casa.

Per il loro accordo sarà la fine ed Eda chiederà a Serkan di non chiamarla mai più.

Lui non sarà molto d'accordo con questa affermazione, infatti la raggiungerà e le dirà: "Davvero non vuoi stare più con me?", correggendosi immediatamente e dicendo che fa riferimento al progetto che riguarda l'albergo ecologico. La loro conversazione verrà proprio interrotta da un sms del signor Fikret, che annuncerà a Serkan di aver vinto il progetto dell'hotel.

Eda non dimostrerà tanto entusiasmo, cosa che infastidirà Serkan, che non riuscirà a capire che problemi possa avere la ragazza. Eda, a questo punto, butterà fuori tutta la sua delusione, riferendosi alle scuse che Serkan non le ha mai fatto dopo averla accusata di aver passato il dossier a Kaan. Per questo motivo non vuole avere più nulla a che fare con lui.