Mara Venier è tornata in onda con Domenica In. La conduttrice veneta ha ripreso in mano le redini dello storico contenitore domenicale di Rai 1 dopo aver attraversato un periodo decisamente non facile dal punto di vista personale.

La conduttrice, come ha raccontato lei stessa sui social, ha dovuto fare i conti con un'operazione non semplice ai denti, che le ha causato delle conseguenze del tutto inaspettate. Così, a inizio trasmissione, la conduttrice non ha trattenuto le lacrime nel ringraziare tutte le persone che le sono state accanto nel corso di questi giorni.

Il ritorno di Mara Venier a Domenica In

"Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto", ha dichiarato Mara Venier ad apertura puntata di questo penultimo appuntamento con Domenica In trasmesso in diretta su Rai 1.

Inoltre la conduttrice ha ringraziato tutte le persone che si sono preoccupate per lei e che le hanno mandato dei messaggi in questi giorni, che per lei non sono stati per niente facili.

"Grazie di cuore per i tanti messaggi che mi sono arrivati", ha dichiarato la conduttrice, che a un certo punto non è riuscita più a trattenere le lacrime e si è lasciata andare alla commozione.

La conduttrice Mara Venier in lacrime in diretta tv

"Scusatemi, l'emozione è davvero tanta", ha proseguito ancora Mara Venier, in lacrime, all'inizio della sua trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1.

Insomma sembrerebbe che lo spavento, dopo la paresi facciale che l'ha vista protagonista, sia passato, anche se la conduttrice veneta ha ribadito che quelle giornate per lei sono state particolarmente complicate e difficili da gestire.

Lei stessa, sui social, ha più volte ribadito di aver sofferto molto, ma per fortuna, adesso, le cose sembra che si stiano sistemando, così come testimonia anche il suo ritorno in onda con Domenica In.

La trasmissione domenicale di Rai 1, questa settimana è tornata a far compagnia al pubblico dopo lo stop della scorsa domenica, per lasciare spazio alla messa in onda di Inghilterra-Croazia, partita degli Europei di calcio.

La riconferma di Domenica In da settembre

La prossima settimana, invece, sarà trasmessa l'ultima puntata di questa stagione del contenitore domenicale di Rai 1, che tornerà poi in onda a partire dal prossimo mese di settembre.

Dopo il grande successo di quest'anno, la Rai ha dato già il via libera per la prossima edizione del programma.

Al timone è confermatissima Mara Venier, che quest'anno ha registrato una media di circa tre milioni di fedelissimi spettatori a settimana, pari ad uno share che ha superato la soglia del 18-19% con picchi che sono arrivati a sfiorare i quattro milioni di spettatori.