A partire dalla prossima settimana, Mediaset manderà in onda le prime puntate della diciassettesima stagione di Tempesta d'amore. Anche se lo spazio televisivo occupato dalla TV Soap, ultimamente, è stato ridotto, per lasciare più margine d'azione al telegiornale, sicuramente, le vicende della nuova stagione sapranno conquistare l'affezionatissimo pubblico.

Franzi e Tim, dopo essere stati protagonisti indiscussi, lasceranno la Germania per vivere il loro sogno d'amore. Il loro posto verrà presto da Maja e Florian che, tra mille peripezie, cercheranno di far trionfare i loro sentimenti.

Tempesta d'amore, inizia la stagione 17: Maja e Florian saranno i protagonisti

Dal 21 giugno, su Rete 4, andrà in onda la diciassettesima stagione di Tempesta d'amore. Molte dinamiche che hanno caratterizzato le puntate precedenti si concluderanno, mentre altre verranno riprese nelle puntate inedite. I protagonisti saranno Maja e Florian che, grazie alla loro storia d'amore, terranno il pubblico incollato allo schermo. I due avranno in comune una grande passione per la natura e per gli animali e per questo, spesso, si troveranno a camminare nella foresta, per cercare di salvare un animale ferito o per salvaguardare la flora.

I due non impiegheranno molto a capire di essere legati da profondi sentimenti, ma non sarà facile per loro esprimerli.

Inoltre, saranno tanti gli imprevisti che gli impediranno di lasciarsi andare.

Anticipazioni di Tempesta d'amore: l'ex marito di Selina è ancora vivo

Le anticipazioni della diciassettesima stagione di Tempesta d'amore, evidenzieranno anche il rapporto di parentela tra Florian ed Eric. Il giovane, cercherà di rimanere fedele ai suoi principi, ma farà fatica a tradire il fratello maggiore.

Maja, invece, darà manforte a suo padre Cornelius e proverà ad aiutarlo a incastrare Eric. Questa dinamica ostacolerà ulteriormente l'amore tra Maja e Florian e, spesso, renderà impossibile la comunicazione tra loro.

Nelle puntate inedite, torneranno anche Christoph e Selina. I due, amatissimi dal pubblico, continueranno a rimanere uniti, ma la donna scoprirà che il suo ex marito, e padre di Maja, non è morto come tutti avevano pensato.

Cornelius, infatti, si è sottoposto a delle operazioni per cambiare il suo aspetto.

Christoph farà credere ad Ariane di essere malata

Fulcro della diciassettesima stagione di Tempesta d'amore sarà anche il rapporto travagliato tra Ariane e Christoph. Quest'ultimo sarà stufo di dover sopportare angherie e prepotenze. Per vendicarsi, organizzerà un perfido piano volto a far credere ad Ariane di essere gravemente malata. Inizialmente, riuscirà nel suo intento e la donna si convincerà di dover morire a breve.

Anche Vanessa avrà una storyline molto forte. La ragazza dovrà riprendersi da un grave infortunio al ginocchio e, nel frattempo, si avvicinerà sempre di più a Max. Il giovane non sarà disposto ad ammettere i suoi sentimenti e frequenterà altre donne, ma alla fine sarà costretto a cedere.