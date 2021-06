Lavori in corso in casa Mediaset per i palinsesti della prossima stagione televisiva autunnale 2021. Uno dei "gialli" di queste settimane riguarda quella che sarà la nuova domenica di Canale 5, rimasta "orfana" di Barbara d'Urso sia in daytime che in prima serata. I vertici del Biscione, infatti, hanno deciso di dare una svolta alla programmazione del dì di festa della rete ammiraglia che, dal prossimo settembre, dovrebbe essere incentrata prettamente sull'intrattenimento e tra i candidati ci sono Silvia Toffanin, Paolo Bonolis e Gerry Scotti.

La nuova domenica pomeriggio di Canale 5 ripartirebbe da Silvia Toffanin

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni sui prossimi palinsesti autunnali di Canale 5 rivelano che Silvia Toffanin potrebbe essere la nuova padrona di casa di un nuovo programma che andrebbe a occupare la fascia oraria che va dalle 17:15 in poi (quella in cui su Rai 1 va in onda il programma Da noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini).

Il nuovo programma di Silvia Toffanin potrebbe essere una sorta di "Domenica del villaggio" rivista, corretta e soprattutto adeguata ai tempi di oggi. Ma, al momento, non ci sarebbe ancora l'ufficialità sul da farsi dato che tutto potrebbe dipendere dal programma che verrà posto dalle 14 in poi su Canale 5, a fare da traino a questa nuova possibile trasmissione presentata dalla conduttrice di Verissimo (che resterebbe confermato al sabato pomeriggio).

In prime time Bonolis e Scotti al posto di Barbara d'Urso

Ma Silvia Toffanin potrebbe non essere l'unica new entry della domenica di Canale 5 a partire dal prossimo autunno 2021. Si vocifera, infatti, che per la prima serata dovrebbe esserci una sorta di staffetta tra due conduttori molto amati dal pubblico, protagonisti della fascia preserale della rete ammiraglia Mediaset.

Trattasi di Paolo Bonolis e Gerry Scotti.

Il primo, a partire dal prossimo mese di settembre, potrebbe ritornare in onda in prime time con un nuovo ciclo di appuntamenti con Avanti un altro - Pure di sera, il fortunato game show che già quest'anno ha avuto modo di testare in prima serata, prendendo il posto di Live - Non è la d'Urso (definitivamente sospeso dal palinsesto).

Il possibile ritorno di Scene da un matrimonio in prime time

A seguire, le domeniche di ottobre e novembre potrebbero essere occupate da Gerry Scotti che dovrebbe riportare in onda in prime time su Canale 5 il docu-reality Scene da un matrimonio. Al momento, quindi, sarebbe questa l'ipotesi che starebbero prendendo in considerazione in casa Mediaset per la nuova domenica autunnale. Un trio di conduttori che, sicuramente, non deluderebbe le aspettative del pubblico.