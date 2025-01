Le anticipazioni della soap tv La Promessa annunciano un ritorno a palazzo. Nella puntata che andrà in onda domenica 26 gennaio alle 19:40 su Rete 4, Norberta arriverà alla tenuta per rivelare a Simona e Candela cosa nasconde Virtudes: la figlia della cuoca ha mentito a tutti, poiché suo figlio Adolfito è vivo. Petra, intanto, si scontrerà con tutti i camerieri, mentre Maria tornerà dalla visita dai duchi De Abrontes.

Norberta arriva a La Promessa per rivelare a Simona la verità su Virtudes

Norberta tornerà nuovamente a La Promessa per fare una rivelazione a Simona e Candela, riguardante dettagli sulla vita di Virtudes.

La moglie di Antonio svelerà che Adolfito, il figlio della cameriera, non è morto come ha fatto credere a tutti, ma è vivo ed è sopravvissuto all'incidente in cui invece ha perso suo marito. Intanto, Petra continuerà a inimicarsi tutti i suoi colleghi e l'ennesimo scontro avverrà con tutti i camerieri. Romulo sarà costretto a intervenire per calmare il comportamento aggressivo di Petra.

Maria Fernandez torna alla tenuta

Nel frattempo, anche Maria Fernandez tornerà a La Promessa dopo la visita al palazzo dei duchi De Abrontes. La cameriera dovrà decidere se accettare o meno il lavoro a casa dei nobili e lasciare quindi il suo impiego dai marchesi De Lujan. Tutti, intanto, saranno ansiosi di sapere da Maria cosa avrà intenzione di fare.

Spazio anche alle vicende di Vera, che rivelerà a Santos la sua reale identità, mentre respingerà Lope che, dal canto suo, rimarrà confuso e perplesso.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Diego è malato

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Pia ha scoperto che Cruz è venuta a sapere che ha nascosto suo figlio a palazzo.

Il piccolo Diego, infatti, è stato portato alla tenuta poiché malato e con febbre alta. Nel frattempo, Lope è stato distratto al lavoro a causa della rottura con Vera: anche le sue pietanze non erano più squisite come un tempo. Simona, invece, è stata in ansia per Virtudes, ormai in preda agli attacchi di panico. Spazio anche alle vicende di Alonso, che ha tentato di cacciare Ayala dal palazzo, ma è stato umiliato dal conte, che l'ha descritto come un uomo succube di sua moglie.

L'arrivo di Blanca Palomar, invece, è stato una boccata d'aria fresca per Manuel e Jana, poiché la fotografa appoggia i suoi due amici e la loro relazione segreta. Intanto, Vera ha trovato il coraggio di confessare a Maria di essere la legittima proprietaria della valigia piena di soldi, che è finita nelle mani di Cruz. Vera non è stata totalmente sincera con la sua collega, non rivelando anche che il denaro è il frutto di una rapina compiuta da suo padre, che è un ladro.