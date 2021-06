Novità in vista per Stefano De Martino: mentre le riviste di Gossip si affanno per scovare la nuova fiamma del napoletano, quest'ultimo si dedica al lavoro. Stando a un rumor che è stato lanciato in queste ore da una rivista, il 31enne sarebbe prossimo a tornare a Mediaset dopo qualche anno di conduzione in Rai. Dopo l'estate, infatti, l'ex marito di Belen potrebbe presentare un nuovo show musicale di Italia 1 in prima serata.

Rumor sul futuro in tv di Stefano De Martino

La prossima stagione televisiva, potrebbe non essere in Rai per Stefano De Martino.

Dopo aver partecipato al serale di Amici nelle vesti di giudice, si vocifera che il conduttore starebbe vagliando l'ipotesi di tornare a casa, ovvero a Mediaset, dopo qualche anno passato alla concorrenza. Un settimanale di gossip, infatti, sostiene che il napoletano avrebbe ricevuto un'interessante proposta di lavoro per dopo l'estate, un nuovo progetto che lo vedrebbe alla guida di una trasmissione inedita.

"Nella rivoluzione di Italia 1, potrebbe esserci posto anche per Stefano, pronto a sbarcare in prima serata", si legge sul web in questi primi giorni di giugno. Il format che potrebbe sancire il ritorno definitivo dell'ex ballerino nella rete tv che l'ha lanciato più di dieci anni fa, avrebbe a che fare sia con la musica che con la comicità, uno show divertente che dovrebbe andare in onda in prime time.

Voci di flirt tra Stefano De Martino e un'amica

Quella appena citata non è la prima indiscrezione che circola sul futuro professionale di De Martino: solo pochi giorni fa, infatti, sul web ha impazzato il rumor sul possibile ritorno a Mediaset di Stefano al fianco di un'ex collega di Amici. Pare, infatti, che il napoletano sia nella lista di coloro che potrebbero co-condurre il nuovo programma della domenica pomeriggio di Canale 5, quello che sostituirà Domenica Live e che dovrebbe essere affidato a Lorella Cuccarini.

Nell'attesa di sapere qualcosa in più su quello che farà l'ex marito di Belen dopo l'estate, i giornalisti sono all'affannata ricerca del suo nuovo amore. Se l'argentina Rodriguez sta per dare una figlia al compagno Antonino Spinalbese (Luna Marie dovrebbe nascere nel mese di luglio), il presentatore non ha ancora ufficializzato nessuna sua frequentazione con ragazze più o meno famose.

L'ultima donna a essere stata accostata a De Martino, è un volto della radio che di recente è incappata in una disavventura proprio durante una cena col partenopeo.

Nessun nuovo amore per Stefano De Martino

Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Stefano legato ad Andrea Delogu, una conduttrice radiofonica che ultimamente sembra essere diventata una figura di riferimento per il 31enne. Qualche giorno fa, infatti, è stato proprio De Martino a soccorrere la donna dopo una rovinosa caduta dalle scale: lei ha raccontato di essere stata portata in braccio per quattro piani dall'ex ballerino dopo una cena a casa di un conoscente in comune.

Nel rendere pubblico l'incidente che ha avuto, però, Andrea ha etichettato il collega presentatore col termine "amico" varie volte, come a voler smentire in modo indiretto i gossip che li vorrebbero in coppia dopo la fine dei matrimoni di entrambi.

Di recente, inoltre, l'ex marito di Belen è stato fotografato in barca con Paola Di Benedetto, la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 che sarebbe in crisi col fidanzato cantante Federico Rossi. Tra Stefano e la bella influencer, però, non ci sarebbe nulla, anzi lei ha trascorso un weekend a Capri solo perché amica di Adelaide, la sorella minore del giudice di Amici 20.