Stefania Orlando ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it in cui ha parlato del suo futuro professionale. La diretta interessata ha ammesso di non avere aspettative, perché di solito si rimane delusi. In merito ad un eventuale partecipazione a Tale e Quale Show, la diretta interessata ha ammesso: "Ho letto anche questo".

Il dopo GF Vip

Grazie al Grande Fratello Vip la 54enne romana sta riscuotendo un grande successo. La diretta interessata ha rivelato di avere partecipato al reality show di Canale 5 per farsi conoscere meglio dai telespettatori: "Non mi aspettavo che, uscita dalla Casa, mi litigassero da tutte le parti".

A proposito dell'esperienza nella casa più spiata d'Italia, Stefania ha confidato di avere avuto un chiarimento con Maria Teresa Ruta: "Ci siamo risentite subito". Con Tommaso Zorzi e Francesco Oppini invece, continua ad esserci un bel rapporto ma i tre riescono a passare poco tempo insieme perché vivono in città diverse.

Rai: possibile ritorno per l'ex gieffina

In occasione della presentazione dei palinsesti Rai, Stefania Orlando non ha avuto alcun programma. La diretta interessata nell'intervista ha precisato di non avere mai detto che si aspettava la conduzione di un talk tutto suo sulla rete ammiraglia. A detta dell'ex gieffina, si è trattato di un desiderio dei suoi fan: "Ho preso con gioia quello che è arrivato e continuerò a farlo".

Poi, ha aggiunto che le aspettative creano sempre delle delusioni. In futuro, Stefania non sa se sarà nuovamente presente a La Vita in Diretta, ma se dovesse essere riconfermata si sentirebbe onorata. In merito ad una possibile partecipazione a Tale e Quale Show, la 54enne ha preferito non sbilanciarsi. La moglie di Simone Gianlorenzi ha dichiarato di avere letto di essere nel cast.

A tale proposito la showgirl ha chiosato: "In passato ho sostenuto provini per tre anni di seguito però la cosa non si era concretizzata". Un eventuale chiamata a Ballando con le Stelle invece, verrebbe scartata a priori perché Stefania non sa ballare.

Il futuro

Dopo il GF Vip, Stefania Orlando ha pubblicato due brani musicali Babilonia e Bandolero.

La diretta interessata ha spiegato che la musica rende la vita più leggera. Per lei il mondo musicale non è mai stato visto come una professione, perché il primo amore resta la televisione. In merito al nuovo modo di fare televisione, però, la showgirl ha ammesso che oggi per comunicare ci sono molti ostacoli come i numeri e lo share.

Secondo la 54enne, le persone si fanno delle aspettative troppo alte sui loro beniamini e questo potrebbe danneggiare la tranquillità di un'artista: "Non mi sono mai aspettata nulla dagli addetti ai lavori".