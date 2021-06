Cosa succede nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda la settimana 28 giugno – 4 luglio 2021? La soap in onda su Rete 4 promette grandi colpi di scena nelle prossime puntate, in primis per quanto riguarda la delicata situazione di Selina e Christoph. A complicare le cose ci penserà Ariane che, non contenta di essersi vendicata di Saalfeld, vorrà distruggere anche la sua amica. La situazione però, volgerà in dramma.

Anticipazioni italiane di Tempesta d'amore su Rete 4

Max dovrà fare chiarezza sui suoi sentimenti ma ad agevolare la cosa ci penserà Jil, che si farà trovare in abiti succinti al suo rientro.

Maximilian non rimarrà di certo indifferente al suo fascino e così trascorrerà con lei l'intera notte. Amelie, il giorno seguente, capirà che Max si è innamorato.

A proposito di sentimenti appena nati, Maja farà sviluppare delle foto nelle quali compare con Florian. Si renderà conto, guardando quegli scatti rubati, del suo sguardo incantato nei confronti del ragazzo. Decisa a non far trapelare ciò che sente davvero, preferirà tenere per sé le foto.

Max invece avrà un'amara sorpresa. Proprio quando sarà pronto a lasciarsi andare con Jil, verrà a sapere che è sposata. La delusione sarà fortissima.

Selina si sente male e Christoph la soccorre, puntate Tempesta d'amore 28 giugno - 4 luglio 2021

Di Ariane non c'è assolutamente da fidarsi ed era immaginabile che si vendicasse anche di Selina.

Kalemberg è riuscita a impossessarsi della sua cipria, che ha miscelato con una sostanza velenosa. Gli effetti non tarderanno ad arrivare: quando Selina andrà al ristorante in compagnia di Christoph, inizierà a stare molto male.

La donna verrà subito soccorsa sia da Saalfeld che da Maja, entrambi preoccupati per lo strano e improvviso malessere.

Ariane si godrà la sua vittoria, mentre spera che l'amica venga messa fuori gioco. Selina però si farà forza e, dopo essersi ripresa, desidererà andare al concerto con Christoph.

Christoph e Selina trascorrono la notte insieme

Maja avrà la provvidenziale idea di far riposare Ariane, che andrà subito a dormire. Evitando di prepararsi per il concerto, non avrà modo di utilizzare la sua cipria e così non starà male.

La giovane verrà poi incaricata di allestire una baita nella quale soggiorneranno la madre e Christoph e sarà ben lieta di far loro questa sorpresa.

Finalmente, Christoph e Selina trascorreranno la notte insieme e si accorgeranno di essere molto innamorati; Ariane, quando lo verrà a sapere, reagirà nel peggior modo possibile e macchinerà l'ennesima vendetta ai loro danni. Questa volta però, Saalfeld potrebbe incastrarla e farle confessare le sue malefatte prima che agisca.