Continuano le anticipazioni sulla nuova edizione di Temptation Island, quella che debutterà su Canale 5 mercoledì 30 giugno. Intervistata in vista dell'esordio della prossima settimana, la redattrice Raffaella Mennoia ha confermato che il cast di quest'anno non prevede nessuna coppia vip: i dodici protagonisti della stagione 2021 del reality-show, sono tutti "sconosciuti", in crisi fra loro soprattutto a causa delle conseguenze della pandemia.

Protagonisti nip a Temptation Island

Sta per finire l'attesa dei fan di Temptation Island: tra una settimana, mercoledì 30 giugno, sarà trasmessa la prima puntata dell'edizione 2021 del format che ogni estate regala ascolti record a Canale 5.

Tra le tante informazioni che hanno fornito gli addetti ai lavori sulla stagione che sta per debuttare in televisione, spiccano quelle sui protagonisti che faranno compagnia al pubblico fino ai primi giorni di agosto.

Sui social network (e nei promo che sono stati mandati in onda in questi giorni), sono state anticipate le coppie del cast: dodici fidanzati sono in cerca di risposte sul futuro delle proprie relazioni.

Chi pensava che anche quest'anno il programma prodotto da Maria De Filippi si sarebbe occupato di amori famosi, si sbagliava: la redazione, infatti, ha deciso di puntare esclusivamente su persone sconosciute, come ha confermato una redattrice in una recente intervista.

I single del nuovo Temptation Island

Interpellata dai giornalisti sulle coppie che animeranno le nuove puntate di Temptation Island, Raffaella Mennoia ha fatto sapere: "Sono quelle che abbiamo presentato, sei in totale. Nessun'altra".

L'autrice del reality-show di Canale 5, poi, ha precisato che quest'anno non ci figureranno personaggi famosi nel cast: "Rispetto all'edizione dello scorso giugno, non ci saranno vip.

Abbiamo preferito optare per una formula nip totale".

La redattrice, poi, ha detto che secondo lei le persone comuni sono più interessanti e spontanee rispetto alle celebrità che si mettono alla prova nel format.

Se nel 2020 è toccato ad Antonella Elia, Manila Nazzaro e ai rispettivi compagni di lasciarsi tentare dai single nei villaggi, quest'anno i telespettatori assisteranno solo a conoscenze tra persone non famose: soltanto tra i "tentatori" c'è qualche volto noto (star di Tik Tok, ex corteggiatori di Uomini e donne e una concorrente di Pechino Express di qualche stagione fa).

L'estate di Canale 5 si accende con Temptation Island

Quando le è stato chiesto se quella che debutterà il 30 giugno sarà l'unica edizione di Temptation Island del 2021, l'autrice Raffaella Mennoia ha risposto: "Non so se ci sarà anche quella condotta da Alessia Marcuzzi, non mi hanno comunicato niente in maniera ufficiale".

Qualora Mediaset dovesse decidere di proporre anche la versione Vip del reality-show, la redattrice assicura che a presentarlo sarà la conduttrice romana che si è già confrontata con il meccanismo del programma nel 2020.

È partito il conto alla rovescia per il debutto di Temptation sul piccolo schermo: la prima puntata andrà in onda mercoledì prossimo, mentre tutte le altre (sono sei in totale) dovrebbe essere trasmesse nel prime time del lunedì fino alla fine.

I ragazzi/e single che proveranno a minare gli equilibri dei 12 fidanzati del cast, sono 25, quasi equamente divisi tra uomini e donne. Quando manca una settimana all'esordio, in Sardegna sono ancora in corso le registrazioni degli appuntamenti che il pubblico vedrà in televisione per tutta l'estate: il reality dovrebbe terminare all'inizio di agosto con la messa in onda degli ultimi falò di confronto definitivi.