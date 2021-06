Temptation Island va in onda con la prima puntata mercoledì 30 giugno su Canale 5. Sei coppie di fidanzati si metteranno in gioco per mettere alla prova i loro sentimenti, resistendo a tentatori e tentatrici e riflettendo sui propri sentimenti. Alla conduzione del programma, ancora una volta, Filippo Bisciglia.

Il suo carattere allegro, aperto e sempre pronto alla battuta ha conquistato il pubblico, che non vede l'ora di rivederlo sul piccolo schermo alle prese con le dinamiche delle sei coppie di Temptation Island. Filippo però ha anche sofferto molto in passato, avendo avuto un'infanzia difficile.

A raccontarlo è proprio lui in una recentissima intervista.

Filippo Bisciglia racconta la sua infanzia: 'Per muovermi usavo un carretto'

Il 24 giugno il conduttore di Temptation Island ha compiuto gli anni e ha festeggiato il compleanno in Sardegna, nel resort dove sono state girate le puntate del programma. Intervistato da Sorrisi e Canzoni Tv, Filippo Bisciglia ha raccontato di come non amasse particolarmente questa festa, specie da bimbo: ''A differenza di altri bambini non mi piaceva che venissero a casa mia, non volevo che toccassero le mie cose, ero geloso''. Alla fine però, Filippo si divertiva in loro compagnia e passava ore piacevoli.

Bisciglia ha continuato la sua intervista raccontando di essere stato coccolato da mamma e papà, anche perché dai due ai quattro anni le sue condizioni di salute non erano buone, come ha spiegato: ''Dai due a quattro anni non potevo camminare''.

Filippo è stato colpito dal morbo di Pethes, che causa una severa calcificazione alle anche. L'esperienza non certo facile lo ha però temprato, aiutandolo a rafforzare il suo carattere.

Filippo ha quindi raccontato che, per spostarsi, si avvaleva dell'aiuto di un particolare mezzo: ''Mi muovevo con un carretto, l'aveva costruito mio nonno''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ed è proprio con i nonni che il conduttore di Temptation Island ha passato molto tempo durante la sua infanzia, visto che i genitori lavoravano. Un rapporto bellissimo che si porta ancora nel cuore.

Temptation Island in onda su Canale 5 da mercoledì 30 giugno

L'intervista di Filippo Bisciglia ha così fatto conoscere anche un periodo molto difficile della sua vita, che tuttavia ha superato nel migliore dei modi.

Ora, il pubblico di Canale 5 è pronto a vedere il conduttore alle prese con le sei coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti nella nuova edizione di Temptation Island: la prima puntata dove verranno presentati i fidanzati e i rispettivi video andrà in onda mercoledì 30 giugno sulla rete ammiraglia e si preannuncia un'edizione decisamente da non perdere.