Le anticipazioni de La Promessa, relative alle nuove puntate spagnole, si concentrano su Manuel, disperato per la scomparsa di Jana. Il tormento sarà insopportabile, acuito dai suoi sensi di colpa per non averla protetta in quel palazzo dove la "regina madre" aveva chiaramente intenzione di eliminarla. E Cruz, felice per quanto accaduto, coglierà l'occasione per manipolare suo figlio.

Negli episodi della soap con Ana Garcés, Arturo García Sancho ed Eva Martín, Manuel, ancora sconvolto dall’assenza di Jana, non riuscirà a darsi pace. Nel frattempo, Pelayo ritornerà in incognito, aggirandosi nelle terre della valle del Pedroches con fare circospetto.

Catalina, invece, si ritroverà a chiudere definitivamente un capitolo doloroso della sua vita.

Manuel si incolpa per la scomparsa di Jana da La Promessa

Al palazzo, la sparizione di Jana porterà reazioni contrastanti. Mentre Cruz ringrazierà tutti i santi per quanto successo, Manuel sarà tormentato dalla preoccupazione e dai sensi di colpa. Come se non bastasse, dovrà cercare di riportare la pace tra Julia e José Juan, che si scontreranno fino allo sfinimento.

Al piano di servizio, Vera e Marcelo si ritroveranno, invece, intrappolati in un gioco di bugie e verità. Per fermare il Duca di Carril, Marcelo sarà costretto a prendere una decisione estremamente difficile. Sempre più vicino alla verità su sua madre, Santos assisterà immobile alle accuse più feroci di Petra contro Ricardo, che tornerà ad avvicinarsi a Pía.

Aria d'amore anche tra il tenebroso Padre Samuel e la dolce Maria.

Cruz manipola Manuel giocando con il suo dolore

Cruz proverà a rassicurare Manuel, ma in cuor suo spererà che Jana sia ormai un capitolo chiuso. Le anticipazioni vedono Manuel provare a ricostruire i suoi ultimi momenti, chiedendo aiuto a Gloria, ma sembra che ogni sforzo non porti proprio a nulla.

E se in tutto ciò c'entrasse sua madre?

La disperazione di Manuel crescerà ogni giorno di più e Cruz sfrutterà l’occasione per manipolarlo, crudele come non mai. Solo Alonso proverà empatia per il figlio e proverà a calmarlo, suscitando l'ira di Cruz, che si sentirà scavalcata ancora una volta.

Nel frattempo, Samuel si confiderà con María Fernández raccontandole come è arrivata la sua vocazione.

Che ne sarà di Jana?

La situazione non è delle migliori e Manuel teme che Cruz sia riuscita a separarlo da Jana, manipolandolo e sfruttando ciò che è successo a suo favore. Tuttavia, è interessante esaminare queste dinamiche con gli occhi di Jana: non solo ha accettato di sottoporsi alle umiliazioni velate di Cruz, con il fine di renderla adatta a entrare nell'alta società, ma ha anche dovuto sottostare alle regole del gioco dei marchesi. Regole alle quali lo stesso Manuel non si è ribellato. Si capisce, quindi, il suo desiderio di ripartire da zero e di vivere una vita autentica, anche a costo di rinunciare all'amore. Forse, è bene che cominci a volere bene a se stessa.