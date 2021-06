Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate che saranno in onda dal 21 al 25 giugno 2021, rivelano che non mancheranno i colpi di scena inaspettati. Roberto, ad esempio, sarà alle prese con Marina e proverà a convincerla a restare a Napoli. Filippo, invece, tornerà a far preoccupare i suoi cari per le precarie condizioni di salute.

Patrizio e Clara innamorati: anticipazioni Un posto al sole 21-25 giugno

Nel dettaglio, le trame delle puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse fino al 25 giugno in tv, rivelano che Roberto cercherà in tutti i modi di convincere Marina del fatto che solo restando a Napoli, potrà essere davvero felice.

Intanto Lara, dopo che il suo piano è stato smascherato, ritornerà di nuovo da Roberto Ferri per rivolgergli un appello particolarmente sentito e toccante.

Occhi puntati anche su Patrizio e Clara: i due sembrano essere proiettati verso una storia d'amore seria, malgrado la presenza ingombrante di Alberto Palladini, che sembra non volersi arrendere al fatto che la sua donna ha ormai deciso di cambiare vita.

Sta di fatto che, la vita sentimentale del giovane Patrizio, finirà per far preoccupare moltissimo anche i suoi genitori. Raffaele e Ornella, infatti, non saranno tranquilli a causa di questa situazione.

Filippo colto da un malore

Mai colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Un posto al sole al 25 giugno 2021, rivelano che le precarie condizioni di salute di Filippo Sartori, torneranno a scuotere gli animi dei suoi familiari.

L'uomo, infatti, sarà colpito da un improvviso malore.

Una situazione di grande ansia in primis per la sua amata Serena che non sarà affatto tranquilla. Complice anche l'insistenza da parte di Roberto, Filippo si ritroverà a dover prendere una decisione molto difficile ma inevitabile.

E poi ancora Roberto Ferri cercherà in tutti i modi di trattenere Marina a Napoli, sebbene le intenzioni della donna siano diverse e ormai apparirà proiettata a lasciare di nuovo la città, come ha già fatto in passato.

Alberto si sentirà frustrato: trame Un posto al sole al 25 giugno 2021

Per Patrizio e Clara, invece, giungerà il momento di vivere la loro storia d'amore: i due, però, decideranno di fare tutto in gran segreto, così da non dare troppo nell'occhio.

Situazione diversa per Alberto che si sentirà sempre più frustrato e solo: dopo aver perso la casa e anche il posto di lavoro, Palladini avrà uno scontro infuocato con Roberto.

Le trame di Un posto al sole, inoltre, rivelano che la guerra tra Raffaele e Renato per il famoso drone, comincerà a diventare pesante al punto che gli altri condomini appariranno esasperati da tale situazione.