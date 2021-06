L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 7 all'11 giugno, come sempre con nuovi episodi in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni ufficiali rivelano che, anche in questi appuntamenti previsti nella fascia dell'access prime time, ci saranno nuove sorprese e colpi di scena che non passeranno inosservati. Alberto, ad esempio, si illuderà che la sua vita stia per ripartire di nuovo in seguito ad una fase di stallo, mentre Guido si ritroverà coinvolto nella disputa che vede protagonisti Renato e Raffaele.

Alberto riprende in mano la sua vita e si rialza: anticipazioni Un posto al sole puntate 7-11 giugno

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole trasmesse fino a venerdì 11 giugno, rivelano che Alberto deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita e si illuderà del fatto che la sua vita stia per ripartire di nuovo.

Intanto, però, il rapporto tra Clara e Patrizio diventerà sempre più forte: cosa decideranno di fare? Usciranno allo scoperto definitivamente oppure no? Intanto la disputa tra Raffaele e Renato assumerà dei toni sempre più accesi. Tutto avrà a che fare con il drone che Renato ha intenzione di utilizzare per sorvolare il palazzo e in questo modo spiare il portiere, per capire se davvero esegue tutti i suoi compiti.

Prosegue la 'guerra' tra Raffaele e Renato

Una scelta che non sta per niente bene a Raffaele, il quale si opporrà fermamente e cercherà in tutti i modi di portare dalla sua parte, la stragrande maggioranza degli abitanti di Palazzo Palladini. In questa 'guerra' tra Raffaele e Renato, si ritroverà coinvolto anche Guido.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, che saranno in onda fino all'11 giugno su Rai 3, rivelano che Pietro Abbate si ritroverà in grandissima difficoltà. L'uomo, infatti, verrà messo alle strette dalla nuova strategia difensiva attuata da Marina, ma al tempo stesso anche dai ricatti da parte di Biagio.

Sarà proprio in seguito a queste situazioni che, Pietro si ritroverà costretto a subire le decisioni che verranno prese da Menkov.

Clara mette un freno con Patrizio: anticipazioni Un posto al sole 7-11 giugno

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Clara malgrado il grande trasporto che sente di provare nei confronti di Patrizio, deciderà di mettere un freno al suo istinto e di conseguenza anche al rapporto con il giovane ragazzo che ha fatto breccia nel suo cuore.

Le trame di Un posto al sole della prossima settimana, inoltre, rivelano che Giancarlo cercherà in tutti i modi di avere la possibilità di un nuovo incontro con Silvia mentre l'astuta Martinelli si metterà alla ricerca di informazioni che potrebbero rivelarsi utili per Roberto Ferri.