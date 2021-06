Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 21 al 25 giugno 2021 rivelano che non mancheranno i nuovi colpi di scena. In particolar modo si tornerà ad approfondire il rapporto che si è venuto a creare tra Patrizio e Clara, ma anche tra Samuel e Speranza le cose cominceranno ad andare per il verso giusto. Roberto, invece, chiederà a Marina di non lasciarlo di nuovo solo.

Alberto non molla la presa su Clara: trame Un posto al sole 21-25 giugno

Nel dettaglio, le trame della soap opera Un posto al sole fino al 25 giugno, rivelano che tra Samuel e Speranza ci sarà un netto riavvicinamento ma, proprio nel momento in cui la ragazza sembrerà disposta a fare un passo avanti nei confronti del ragazzo, ci sarà un nuovo episodio che fermerà tutto.

Il rientro improvviso di Vittorio a Napoli, sarà destinato a cambiare di nuovo tutte le carte in tavola. Occhi puntati anche su Clara e Patrizio: i due, infatti, sembrano essere sempre più orientati verso la costruzione di un rapporto serio e duraturo, malgrado l'ingombrante presenza del tutto invasiva di Alberto nella vita della donna.

Marina vuole lasciare Napoli

E poi ancora Roberto Ferri, dopo aver scoperto ufficialmente il doppio gioco che è stato messo in atto da Lara Martinelli nei suoi confronti, apparirà disposto a chiudere quel capitolo della sua vita e a concentrarsi di nuovo su Marina.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 21 al 25 giugno 2021, rivelano che Ferri si impegnerà con tutto se stesso, per far sì che Marina cambi idea in merito alla sua decisione di lasciare di nuovo Napoli e quindi andare via.

Roberto si impegnerà con tutto sé stesso per riuscire a trattenere la donna a Napoli, ma la sfida non sarà per niente facile, dato che la dark lady di Palazzo Palladini, manifesterà delle intenzioni del tutto differenti e andrà avanti per la sua strada.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Patrizio e Clara si amano in segreto: trame Un posto al sole al 25 giugno

Intanto Patrizio e Clara decideranno di iniziare una storia d'amore in gran segreto, lontani dagli occhi indiscreti di familiari e conoscenti. Per Alberto, invece, la situazione diventerà sempre più difficile da sostenere e, ormai caduto in disgrazia, deciderà di affrontare duramente Roberto Ferri.

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, inoltre, rivelano che il quadro clinico di Filippo continuerà a non essere dei migliori: la sue precarie condizioni di salute, finiranno per danneggiare anche la serenità familiare.

Silvia, invece, tornerà di nuovo "in crisi" dopo l'ennesimo invito ricevuto da parte di Giancarlo: ormai il suo matrimonio con Michele appare sempre più in crisi.