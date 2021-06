Un posto al sole prosegue con l'appuntamento su Rai 3 e nuove puntate che vedranno protagonisti gli abitanti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni per la settimana dal 14 al 18 giugno annunciano che saranno giorni cruciali per Filippo che dopo il suo malore dovrà affrontare la sua grave patologia, proprio in un momento felice per la gravidanza di Serena. Intanto, Pietro Abbate scoprirà il doppio gioco di Lara e penserà ad un gesto estremo, mentre Roberto proverà a convincere Marina a ricredersi sul conto della sua amante. Saranno giorni difficili anche per Alberto che avrà un altro confronto con Clara, mentre Raffaele e Renato continueranno a farsi la guerra.

Silvia e Mariella, intanto, saranno in crisi con i rispettivi mariti, mentre Speranza darà una possibilità a Samuel.

Marina Giordano continuerà a non credere alla buona fede di Lara: anticipazioni settimana 14-18 giugno

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 14 al 18 giugno raccontano che Filippo e Serena si recheranno dal ginecologo e scopriranno il sesso del bambino che aspettano. Per il figlio di Ferri, tuttavia, non sarà facile nascondere la preoccupazione per la sua salute dopo il malore avuto a Palazzo Palladini in assenza di sua moglie. Nel frattempo, Pietro Abbate scoprirà il doppio gioco di Lara e perderà la testa, pensando di commettere un gesto estremo nei confronti della donna che farà insospettire Roberto con il suo silenzio.

L'imprenditore, intanto, proverà a convincere Marina a ricredersi nei confronti di Lara, ma la signora Giordano sarà irremovibile e decisa a smascherare la donna.

Speranza deciderà di voltare pagina e dare una possibilità a Samuel: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 14 al 18 giugno rivelano che Alberto vivrà l'ennesima delusione e la sua vita sembrerà essere arrivata ad un punto di non ritorno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Clara avrà un altro confronto con il suo ex compagno e comprenderà il momento difficile per Palladini, mentre acquisterà fiducia nei confronti di Speranza e deciderà di affidare Federico alla ragazza per prendere del tempo per sé. Saranno giorni di riflessione anche per Mariella che si renderà conto di non essere più felice come un tempo accanto a Guido, mentre Silvia sarà molto attratta dalle attenzioni di Giancarlo nei suoi confronti.

La "guerra" tra Raffaele e Renato proseguirà e il portiere penserà ad un modo per sfuggire al controllo del drone di suo cognato. Infine, Speranza deciderà di voltare pagina e rinunciare al sogno di iniziare una storia con Vittorio dando una possibilità a Samuel che sin dal loro primo incontro le ha mostrato un forte interesse.