Nuovi colpi di scena nelle puntate di Una vita che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Centrale la storia di Camino, costretta a rinunciare alla sua storia d'amore con Maite per sfuggire ai pettegolezzi e alla cattiveria delle gente. In primis però, la giovane Pasamar deve tenere a bada l'ira della madre Felicia che, nei nuovi episodi, le renderà la vita impossibile.

Fatto sta che Camino finirà per sposare Ildefonso, il suo pretendente così legato alla Patria e ai valori militari. Il loro sarà un matrimonio molto infelice e le cose peggioreranno quando l'ormai ex 'signorina' Pasamar capirà che il marito nasconde un segreto: come mai non riesce a giacere con lei?

Di seguito, tutte le anticipazioni.

Una vita, Camino costretta a sposare Ildefonso

Come svelano le anticipazioni di Una vita, Felicia presserà a tal punto la figlia da costringerla a sposare Ildefonso. Il loro matrimonio verrà celebrato nello stesso giorno in cui si sposeranno Cinta ed Emilio. A distruggere la bella Pasamar sarà anche un'altra notizia, quella dell'arresto improvviso della sua amata Maite.

La pittrice verrà portata in carcere senza apparente motivo e Camino sospetterà che a denunciarla sia stata sua madre Felicia. Tuttavia, le indagini di Liberto porteranno a un'altra inaspettata verità. La vita in prigione per Maite sarà tutt'altro che semplice: le altre detenute, saputo il suo orientamento, avranno disgusto per lei e la picchieranno.

A quel punto, Felicia le farà visita proponendole un patto, che cosa avrà in mente?

Ildefonso ha un oscuro segreto nel suo passato, spoiler Una vita

Sebbene sia terribilmente infelice, Camino proverà a far credere ai vicini che il suo matrimonio sia felice. Nessuno però le crederà, in primis sua madre Felicia, certa che ci sia qualcosa che non va nella coppia.

A peggiorare le cose tra Camino e il militare sarà una cena alla quale verranno invitati: a Ildefonso verrà chiesto il motivo per cui non ha ancora messo incinta la moglie e la sua reazione sarà di una rabbia inaudita.

Come raccontano le anticipazioni spagnole di Una vita, Camino comincerà a riflettere sul suo matrimonio. Dal giorno del 'sì', Ildefonso ha sempre trovato una scusa per non giacere con lei.

Ciò di certo non la disturba, visto che è innamorata di Maite e desidera solo lei, ma come mai il marito la rifiuta sistematicamente?

Sarà così che la bella Pasamar si metterà a frugare tra gli effetti personali di Ildefonso, trovando una lettera e delle foto che lo ritraggono insieme ad altri compagni di leva. Camino intuirà che il marito le sta nascondendo qualcosa di importante sul suo passato, ma almeno per il momento, preferirà tenere per sé i suoi dilemmi.