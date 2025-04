Mualla verrà arrestata con un'accusa grave durante le nozze di Oylum e Kahraman, nelle prossime puntate di Tradimento: "Ha eliminato Behram e l'ha seppellito".

Le anticipazioni rivelano che Mualla sarà costretta a rivelare il suo segreto agli invitati. "Ho seppellito mio figlio", ammetterà prima di essere portata via dagli agenti. Kahraman sarà molto deluso dalla zia, che gli spiegherà di aver mentito sulla morte di Behram per paura di perdere Oylum e Can.

Il segreto di Mualla e la nuova vita di Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che il cuore di Behram cesserà di battere dopo un periodo in stato vegetativo.

Mualla sarà la prima a saperlo e questo le permetterà di tenere tutti all'oscuro della notizia. Chiamerà un'ambulanza per portare suo figlio lontano dalla villa e dirà a tutti di aver avuto notizia da una clinica in Svizzera. Nessuno sospetterà delle parole di Mualla, che farà credere di avere ancora una speranza per suo figlio grazie a una cura sperimentale. In realtà, Mualla porterà la salma di Behram in un posto in cui celebrare un piccolo funerale. Mualla seppellirà Behram di nascosto e quando tornerà in città farà finta di nulla. La donna continuerà a osservare Oylum e Kahraman, il cugino di Behram, che saranno sempre più vicini e sarà soddisfatta perché spererà nelle loro nozze. Alla fine, il desiderio di Mualla si realizzerà, perché Oylum accetterà di sposare Kahraman e ne parlerà in famiglia.

Tutti saranno d'accordo con questa unione: Guzide vedrà che sua figlia sta davvero bene con questo ragazzo, e Mualla sarà felice perché il piccolo Can resterà in famiglia. Resterà solo un piccolo problema burocratico, perché Oylum è ancora la moglie di Behram. A questo rimedierà Mualla, che andrà con la nuora in tribunale e in veste di tutrice di suo figlio concederà il divorzio a Oylum.

Tutto sarà pronto per le nozze, che si svolgeranno alla villa con una cerimonia ristretta ma emozionante.

Le nozze di Oylum e Kahraman

Nelle prossime puntate di Tradimento, le famiglie di Oylum e di Kahraman si riuniranno per celebrare le nozze. I due sposi si scambieranno le promesse tra gli applausi dei presenti, ma, all'improvviso, la festa sarà interrotta dall'arrivo della polizia.

Gli agenti comunicheranno che devono portare via Mualla e tutti saranno sconvolti. Nazan interverrà subito dicendo che è una giudice ed esigerà di conoscere il motivo dell'arresto. Gli agenti esiteranno, ma alla fine parleranno: "Ha eliminato Behram e lo ha seppellito". Nessuno riuscirà a credere alle parole degli agenti e Mualla a quel punto confesserà la verità: "Behram è morto e io l'ho seppellito". Oylum e Kahraman resteranno senza parole quando sentiranno questa dichiarazione. Mualla seguirà la polizia in commissariato, accompagnata da Kahraman e Nazan, mentre Oylum resterà con Ozan che le domanderà come mai non sia scappata. "Amo Kahraman", dirà la ragazza a suo fratello che non le crederà: "Sappiamo chi ami".

Al procuratore, Mualla spiegherà di aver seppellito suo figlio senza dichiararne la morte per questioni familiari. Kahraman esigerà delle spiegazioni dalla zia e sarà arrabbiato con lei, ma Mualla sarà sincera: "Pensi che Oylum non sarebbe scappata il giorno dopo? Avrebbe preso mio nipote". Kahraman sarà deluso e chiederà perdono a Behram per non avergli organizzato una degna cerimonia funebre.

Oylum e Behram si sono appena sposati

Nelle puntate in onda in Italia, Mualla è arrivata a Istanbul per conoscere sua nuora in vista del matrimonio con Behram. Guzide si è detta contraria alle nozze e Mualla ha risposto con un colpo basso rivelando che Oylum è incinta. Questo scontro ha segnato una frattura tra le consuocere e Mualla ha cambiato idea su Oylum, dicendo a Behram che non vuole più imparentarsi con gli Yenersoy.

Guzide, invece, ha tentato di scappare con Oylum per evitare il matrimonio, ma non è stato possibile. Behram ha rapito la fidanzata e alla fine è riuscito a sposarla con una cerimonia organizzata all'ultimo minuto. Mualla è stata sin da subito una suocera invadente e non è stato facile per Oylum abituarsi alla nuova vita.