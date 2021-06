Cosa accadrà nella soap Una vita? Grande attesa per la puntata serale in onda sabato 3 luglio 2021 su Rete 4, nella quale non mancheranno i colpi di scena e inaspettati stravolgimenti. La povera Camino è disperata per l'arresto di Maite, la donna che ama ma che è stata costretta a lasciare a causa delle malelingue e dell'intromissione di Felicia, disgustata dalla loro relazione. La giovane Pasamar è certa che a far finire in carcere sia stata proprio sua madre, ma si sbaglia.

Nel frattempo, Mendez continua a indagare sulla morte di Ursula. Il commissario sa benissimo che Genoveva non ha raccontato la verità e che nasconde qualcosa.

A incastrare la dark lady di Acacias sarà uno strano testimone che inizierà a introdursi nelle trame della soap.

Una Vita, Camino scopre il segreto di Concha

La relazione tra Camino e Maite è stata bellissima e intensa ma destinata a finire. Felicia ha scoperto tutto e, dopo aver umiliato la figlia, l'ha accusata di aver rovinato la reputazione della loro famiglia. Proprio in quel momento, due guardie hanno portato via Maite scortandola in carcere.

Chi ha potuto essere così crudele da denunciare la pittrice? Camino è certa che sia stata Felicia, visti i precedenti. La giovane Pasamar chiede aiuto a Liberto, che accetta di darle una mano vedendo quanto stia soffrendo. Dopo intense ricerche, il marito di Rosina riesce a rintracciare una certa Concha, lavandaia che pare c'entrare con l'arresto della pittrice.

Camino ed Emilio raggiungono Concha, che racconta loro un retroscena inaspettato: Maite avrebbe circuito anche sua figlia. Mentre i fratelli Pasamar cercano di rimettere insieme le tessere di questo complicato puzzle, Mendez trova un testimone in grado di incastrare Genoveva per la morte di Ursula.

Puntata Una Vita in onda Sabato 3 luglio 2021 in Prima Serata su Rete 4

Camino riesce finalmente a incontrare la sua Maite in prigione e si stringono in un disperato abbraccio. Non sarà tuttavia facile riuscire a far uscire dal carcere la pittrice.

Bellita continua ad avere sospetti sul misterioso Julio e tempesta di domande Jacinto e Servante, che si ritraggono a fatica.

Quello che scoprirà non le piacerà affatto. Colpo di scena nella puntata serale di Una Vita del 3 luglio 2021 su Rete 4: Mendez spiazza Genoveva, affermando di avere un testimone pronto a dimostrare che è stata lei a uccidere Ursula.

Nel frattempo, Camino non riesce a dimenticare le parole di Concha ma, animata dall'abbraccio di Maite in prigione, si fa forza per trovare una soluzione. Ciò che vuole è salvare la donna che ama, anche se consapevole del fatto di non poter mai vivere la loro relazione alla luce del sole.