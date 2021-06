Non smettono di sorprendere i telespettatori italiani le trame della soap opera iberica Una vita. Nel corso degli episodi in programmazione su Canale 5 dal 20 al 27 giugno 2021, Marcia Sampaio farà una scoperta del tutto inaspettata proprio il giorno delle nozze di Felipe Alvarez Hermoso e Genoveva Salmeron.

La brasiliana, per merito di Cesar Andrade, apprenderà che la nuova darklady di Acacias 38 si è servita della complicità del falso Santiago Becerra per farla allontanare dall’avvocato.

Una vita, trame al 27 giugno: Felipe non si fida di Genoveva, Marcia fa visita in prigione ad Andrade

Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset dal 20 al 27 giugno 2021, proprio nell’istante in cui Felipe sarà in procinto di leggere la missiva scritta da Ursula per lui prima di morire, Genoveva farà di tutto per non fargli vedere il contenuto: a sorpresa l’avvocato strapperà la missiva di Dicenta. Alvarez Hermoso dopo aver sospettato ancora una volta che Salmeron gli stia nascondendo qualcosa, inviterà Sampaio a casa sua in segreto: in tale circostanza la brasiliana e l’avvocato si renderanno conto di essere ancora attratti fisicamente. Felipe e Marcia si daranno un bacio appassionato: i due però sembreranno consapevoli di sapere di non potersi rivedere più.

Successivamente Santiago prometterà a Marcia che smetterà di indagare per scoprire chi è colui che l’ha aggredito: nonostante ciò la brasiliana non riuscirà a fidarsi di Becerra. Aurelio Mendez dopo aver sorpreso Becerra e Sampaio discutere vorrà parlare con la brasiliana. Intanto Felipe si confiderà con Ramon dicendogli di non fidarsi di Genoveva.

Andrade quando avrà poco da vivere vorrà ricevere la visita di Marcia in prigione: quest’ultima nonostante l’opposizione di Santiago accetterà di incontrare il trafficante di donne.

Intanto Jacinto e Servante faranno cadere a terra la cornice acquistata come regalo di nozze per Genoveva e Felipe.

Lolita entrerà in travaglio, proprio quando l’avvocato e Salmeron dovranno recarsi in chiesa per pronunciare il fatidico sì.

Mentre tutti gli invitati saranno pronti per prendere parte alla cerimonia nuziale, Alvarez Hermoso ripenserà a quando stava per sposare Marcia. Intanto quest’ultima grazie ad Andrade saprà dell’alleanza di Genoveva e Santiago per separarla da Felipe.

Becerra dopo essere stato smascherato da Marcia cercherà di farsi perdonare, procurandole un cavallo per recarsi alle nozze di Alvarez Hermoso e Salmeron.

Felicia arrabbiata con Liberto, Maite viene arrestata

Felicia apprenderà grazie a Liberto che sua figlia ha una relazione con Maite e la picchierà, dopodiché si recherà all’atelier della pittrice: quest’ultima farà i conti con l’ira della ristoratrice che si dirà disposta a ucciderla se non prenderà le distanze da sua figlia una volta per tutte.

Mentre la giovane Pasamar si ribellerà alla madre, suo fratello Emilio sarà incaricato a sorvegliarla.

Felicia quando Camino le dirà di non voler rinunciare a Zaldua, accuserà Liberto di essere il colpevole di ciò che è successo tra le due fanciulle. Non appena quest’ultimo le dirà di lasciare l’atelier, Maite sarà decisa ad abbandonare Acacias 38. Ildefonso invece dopo aver chiesto scusa a Camino verrà invitato da Felicia ad avere pazienza. La giovane Pasamar non appena saprà che Maite è intenzionata a partire, le dirà di volerla accompagnare: purtroppo quest’ultima desisterà dal suo intento poiché verrà arrestata.

Nel contempo Cinta, dopo aver detto a suo padre di sapere che Julio è suo fratellastro, cercherà di sapere dalla madre Felicia cosa pensa di coloro che nascono fuori del matrimonio.

A questo punto José Miguel arriverà alla pensione e vivrà un momento emozionante con il figlio. Cinta invece cercherà di impedire alla madre di uscire di casa per non farle incontrare Julio. Mentre Dominguez chiederà alla figlia di tenere occupata sua madre per poter fare un giro in città con Julio.

Nel contempo Ramon inviterà il marito di Bellita ad assicurarsi che il forestiero sia davvero suo figlio. Infine quando quest’ultima sospetterà che stia accadendo qualcosa a sua insaputa nella sua famiglia, ma Cinta negherà.