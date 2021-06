Che cosa accadrà tra Camino e Maite nelle prossime puntate di Una Vita? Le anticipazioni raccontano che la loro storia d'amore verrà bruscamente interrotta, almeno per il momento. Felicia sarà preoccupata per la situazione creatasi e non vorrà per nessuna ragione perdere la reputazione. Che cosa direbbero i vicini se scoprissero che sua figlia ha una relazione con un'altra donna?

Camino non sembrerà essere così preoccupata per le apparenze, forse ingenuamente. Qualcuno è pronto a tramare contro di loro e non si tratta solo di Felicia. Maite, una volta in carcere, verrà picchiata da un'altra detenuta ma ciò che la farà stare più male è la lontananza dalla sua amata.

A quel punto, la giovane Pasamar prenderà delle decisioni che si riveleranno a dir poco sconsiderate.

Una Vita: Camino scopre chi ha denunciato Maite

Come raccontano le anticipazioni, la giovane Pasamar si farà aiutare da Liberto per scoprire chi ha denunciato la povera Maite. A sorpresa, verrà a sapere che non è stata sua madre Felicia, bensì una certa Concha. I due raggiungeranno la lavandaia, in cerca di spiegazioni per il suo crudele gesto.

Camino si affiderà al buon nome di Liberto anche per tentare di liberare la sua amata dal carcere. Per fortuna, la situazione volgerà al meglio quando ad Acacias faranno ritorno Susana e Armando. Maite verrà scarcerata, ma quello che la aspetta le causerà più dolore della stessa prigionia.

Il doloroso segreto di Ildefonso distrugge Camino

Pressata da Felicia, la bella Pasamar finirà per sposare Ildefonso. I vicini capiranno subito che la ragazza non è felice al suo fianco e la tempesteranno di domande. Camino proverà a salvare il salvabile, ma con scarsissimi risultati. La tristezza le rabbuierà il volto e nessuno potrà più vedere il suo dolce sorriso.

Il matrimonio di Camino sarà un vero disastro, anche perché Ildefonso inizierà a comportarsi in maniera molto strana rifiutando di giacere con lei. Pasamar non ne parlerà con nessuno, temendo di essere giudicata per l'ennesima volta, ma indagherà per conto suo.

Mentre Ildefonso sarà assente dall'appartamento, Camino vedrà una scatola contenente delle foto di guerra che lo ritraggono felice.

Dopo molte insistenze, il militare non avrà altra possibilità se non quella di spiegarle il reale motivo per il quale non fa l'amore con lei.

Gli spoiler di Una vita raccontano che Ildefonso racconterà alla moglie di essere rimasto sterile a causa di un trauma subito in guerra. Il loro sarà dunque un matrimonio bianco e la povera Camino non saprà più che fare. In quel triste momento però, la giovane Pasamar farà la conoscenza di Isabel, una bellissima ragazza appena trasferita ad Acacias: sarà l'inizio di un nuovo amore? Lo sapremo presto.