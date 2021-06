Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita che i telespettatori avranno modo di vedere a breve sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna annunciano la partenza di Cinta Dominguez. La giovane, infatti, deciderà di partire per un tour in Andalusia, lasciando Emilio Pasamar in preda allo sconforto.

Una vita: Cinta riceve una proposta per un tour

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate in onda nelle prossime settimane in televisione annunciano l'uscita momentanea di scena di Cinta.

Tutto inizierà quando la figlia di Bellita riceverà delle pressioni da parte di un produttore musicale. Per questo motivo, la ragazza tornerà a fare progetti per il suo futuro da cantante dopo che sua madre si riprenderà da un brutto avvelenamento, causato da Margarita. A tal proposito, Del Campo deciderà di denunciare l'ex amica nonostante il suo iniziale scetticismo. Un gesto che porterà all'arresto Alfonso Carchano e sua moglie, tanto che Cinta ormai sollevata riprenderà in mano il suo futuro messo momentaneamente da parte.

Nonostante questo, la figlia di Bellita sarà molto indecisa se accettare la proposta di partire per un tour in Andalusia in quanto molto affezionata al suo ricco quartiere iberico.

La figlia di Bellita parte per l'Andalusia

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Emilio cercherà di rassicurare la figlia di Bellita in quanto dovrebbe inseguire il suo sogno di diventare un'affermata cantante. Inoltre, il fratello di Camino la rassicurerà che non la perderà mai di vista, tanto da starle vicino in ogni sua iniziativa.

Per questo motivo, Cinta deciderà di accettare l'ingaggio.

Il momento dei saluti sarà particolarmente doloroso per Bellita, Jose Miguel e la loro figlia. In questa circostanza, Emilio apparirà assai provato dalla partenza della sua fidanzata per l'Andalusia, i due giovani ammetteranno che sentiranno la mancanza l'uno dell'altra.

Emilio crede che la fidanzata lo abbia dimenticato

Intanto, Emilio dovrà fronteggiare alcuni problemi in famiglia. Maite, infatti, verrà arrestata, tanto da essere disposta a tutto pur di scoprire la persona che l'ha denunciata alle guardie civili. In questo frangente, il fidanzato di Cinta aiuterà Camino a venire fuori da questa difficile situazione. In seguito, Pasamr jr scoprirà che la sua fidanzata ha chiamato la sua famiglia per raccontare che sta avendo molto successo in Andalusia con le sue esibizioni, senza accennare al fidanzato. Una scoperta, che deluderà moltissimo Emilio in quanto crederà che la figlia di Bellita lo abbia dimenticato.

Fortunatamente i dubbi del ragazzo saranno subito smentiti visto che la giovane cantante non vedrà l'ora di tornare ad Acacias per convolare a nozze con lui.