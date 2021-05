Tanti colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita, la soap opera amatissima dai telespettatori di Canale 5. Gli spoiler spagnoli in onda prossimamente in televisione segnalano brutte notizie per Maite Zaldua. In dettaglio, la pittrice finirà in arresto dopo essere stata denunciata per la sua storia d'amore peccaminosa con Camino Pasamar.

Una vita spoiler: Felicia scopre che Camino ha una storia con Maite

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane in televisione annunciano l'arresto di Maite.

Tutto inizierà con precisione quando Felicia costringerà Liberto a confessare di aver visto per caso effusioni compromettenti tra Camino e la pittrice. La ristoratrice, visibilmente alterata, schiaffeggerà la figlia dandole della meretrice. Non contenta, la Pasamar dirà alla Zaldua di essere totalmente contraria al loro legame, tanto da arrivare a minacciarla di morte qualora tentasse un riavvicinamento. In seguito, Liberto sfratterà la donna su consiglio di sua moglie Rosina, impaurita dal possibile scandalo una volta scoperta la verità.

Per questo motivo, Maite prenderà le distanze da Camino, che invece non vorrà dare retta ai consigli della madre. La sorella di Emilio confesserà in varie occasioni di avere intenzione di fuggire da Acacias in compagnia dell'amata.

La pittrice viene arrestata

Nel corso delle prossime puntate della soap opera iberica, Camino scoprirà che alcuni uomini delle forze dell'ordine stanno cercando Maite durante la celebrazione delle nozze tra Felipe e Genoveva. Per tale ragione, la sorella di Emilio si recherà dalla pittrice, certa che sia stata denunciata per la loro storia d'amore considerata immorale e peccaminosa.

In questo frangente, la giovane Pasamar riuscirà a far scappare la Zaldua prima dell'arrivo della polizia.

Tuttavia, la fuga di Maite avrà vita breve. La nipote di Armando, infatti, verrà arrestata in un vicolo deserto di Acacias sotto lo sguardo addolorato di Camino. A tal proposito, Emilio riuscirà a portare la sorella minore all'interno del loro ristorante prima che gli agenti possano intuire che è la sua fidanzata.

Liberto vinto dai sensi di colpa

Tuttavia, Camino non si rassegnerà all'arresto di Maite. La giovane, infatti, accuserà la madre di aver messo la pittrice nei guai. Un'accusa che sarà respinta con forza da Felicia. La sorella di Emilio, a questo punto, supplicherà Liberto di aiutarla a incontrare la Zaldua in galera, approfittandosi delle sue conoscenze. Alla fine, Mendez deciderà di aiutarla dopo essere stato vinto da enormi sensi di colpa per aver spifferato alla Pasamar la verità sul loro rapporto.