Tommaso Zorzi ha pubblicato sui social un nuovo video in compagnia di Tommaso Stanzani. Scendendo nel dettaglio, l’ex gieffino e l’ex allievo di Amici 20 si sono mostrati complici e affiatati. Il rampollo milanese ha deciso di interrompere la registrazione mentre si stava avvicinando al 19enne per scambiare qualche effusione.

Il video sui social network

Da qualche settimana a questa parte, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani passano sempre più tempo insieme. Tutto è cominciato durante Amici 20: il web influencer ha chiesto a Maria De Filippi - con tono ironico - di fargli conoscere il ballerino Stanzani.

Terminata l’esperienza nel talent show di Canale 5, i due “Tommy” si sono conosciuti realmente e hanno cominciato a uscire sempre più spesso.

Nella serata di sabato 26, l’ex gieffino e l’ex allievo di Amici si sono mostrati insieme in un video pubblicato su Instagram, in cui sembrano molto vicini, complici e affiatati. A un certo punto, il ballerino ha afferrato il volto di Zorzi, ma in quel momento la registrazione è stata interrotta. Nonostante Zorzi abbia deciso di fermare il filmato, è sembrato che i due stessero per lasciarsi andare a qualche effusione, anche se è giusto utilizzare il condizionale poiché dal video non è trapelato nulla. Il rampollo milanese da tempo ha fatto coming out mentre Stanzani non ha mai fatto chiarezza apertamente sul suo orientamento.

Tuttavia, il web influencer spesso si lascia andare a dei commenti al miele all’indirizzo del 19enne.

Per questo motivo i fan dei due giovani sperano in un lieto fine per i loro beniamini. Lo stesso ex gieffino in un’intervista ha dichiarato di frequentare una persona, ma non ha mai rivelato l’identità del “fortunato”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo spoiler di Damante

Al momento non è dato sapere cosa ci sia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. I due non hanno confermato o smentito di avere una relazione. Tuttavia, un indizio importante è arrivato da Andrea Damante. Nella giornata di venerdì 25 giugno, è stata registrata la prima puntata di Battiti Live - il programma estivo dedicato alla musica, condotto da Elisabetta Gregoraci.

Nel dietro le quinte, Tommaso Zorzi ha chiesto al “Dama” come stesse andando il suo nuovo brano musicale. A quel punto io deejay ha chiosato: “Sta volando”. Poi, ha aggiunto: “Non vedo l’ora che la balli il tuo moroso”. Imbarazzato, l’ex gieffino ha replicato: “La balla ora?”.

Damante non ha fatto alcun nome ma, secondo alcuni, il riferimento sarebbe proprio a Tommaso Stanzani: il 19enne infatti fa parte del corpo di ballo del programma.