Gli spoiler della soap opera turca Love is in the Air, dal titolo originale Sen Çal Kapımı, sono ricchi di novità. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio, Serkan Bolat, interpretato dall'attore turco Kerem Bürsin, resterà notevolmente deluso dall'atteggiamento di Eda, poiché la donna non gli darà molte attenzioni nel giorno del suo compleanno e l'uomo non la prenderà affatto bene. Nonostante ciò, la relazione tra Bolat e Eda sembrerà andare per il meglio, ma l'uomo continuerà a pensare che ci sia qualcosa di strano nel comportamento della Yildiz.

Spoiler Love is in the Air: Serkan deluso da Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Serkan resterà assai deluso e amareggiato dal comportamento di Eda, poiché la donna nel giorno del suo compleanno gli organizzerà una semplice cena di lavoro con Selin, anziché qualcosa di speciale. In seguito Engin cercherà di tranquillizzare Bolat, spiegandogli che l’atteggiamento di Eda potrebbe anche essere una strategia, pensata appositamente dalla donna per attirare la sua attenzione. Successivamente i due continueranno la loro relazione d'amore e sembreranno essere davvero felici insieme, nonostante Serkan trovi che Eda sia ancora alquanto “sfuggente” nei suoi confronti.

Eda restituisce l’anello di fidanzamento a Serkan

Serkan scoprirà che il design originale del lampadario che aveva creato e poi rivenduto ad una famosa catena di alberghi, è stato rubato da Kaan. Quest'ultimo non perderà tanto tempo e farà produrre il lampadario ad una fabbrica, per poi metterlo subito in commercio sul mercato.

Sarà così che Kaan ruberà l'idea a Serkan: l'architetto sarà assai turbato per la situazione e accuserà Eda di essere la responsabile di ciò che è accaduto, poiché il fascicolo contenente i documenti erano in possesso della donna. Dopo le accuse, Eda sarà molto arrabbiata con Serkan, così andrà dall'uomo e gli restituirà l’anello di fidanzamento, ma lui non accetterà di riprenderlo.

Eda decide di licenziarsi e di lasciare Serkan

La giovane Eda sarà assai furiosa con Serkan e gli dirà di non volerlo rivedere mai più. Nel frattempo presso la Art Life, tutti cercheranno di rimediare all’incidente avvenuto riguardo il brevetto con il cliente americano: Engin, intanto, avrà bisogno dell’aiuto di Eda. Dopo la lite avvenuta tra Serkan e Eda, per la fuga di informazioni riguardanti l’azienda, la donna deciderà di licenziarsi quanto prima e di chiudere ogni rapporto con Bolat.

Ferit confessa a Eda di aver ceduto le foto del contratto a Kaan

Serkan Bolat non riuscirà a contattare Eda, prima che la donna lasci l’ufficio e sarà così che nascerà una nuova discussione tra i due. In realtà, Serkan vorrebbe potersi fidare della bella Eda, ma non sarà così facile per lui.

Infine, Eda e Ferit ascolteranno di nascosto una conversazione tra Serkan e Selin, poi i due si confronteranno a vicenda: Ferit confesserà alla Yildiz di aver ceduto le foto del contratto a Kaan, il quale le ha poi inviate alla giornalista. Eda sarà assai sconvolta dalla confessione, ma alla fine cederà alle insistenze di Ferit e accetterà di non dire nulla a Serkan.