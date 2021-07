Prosegue la storia d'amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, al centro dell'attenzione mediatica durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip, in onda con successo su Canale 5. I sei mesi in cui l'ex tronista di Uomini e donne è rimasto rinchiuso all'interno della casa di Cinecittà, non hanno affatto messo in crisi il suo rapporto con Natalia, al punto che i due adesso starebbero progettando di convolare a nozze al più presto. Nell'attesa, però, Andrea Zelletta ha scelto di stupire i suoi fan con un cambio look che non è passato inosservato.

Dopo il GF Vip, Andrea Zelletta cambia look

Nel dettaglio, come testimoniato dalle ultime foto che Andrea ha scelto di condividere sui social con i suoi tantissimi fan che lo seguono, per questa estate 2021 ha optato per un cambio look.

L'ex protagonista del Grande Fratello Vip, arrivato ad un passo dalla finalissima, si è mostrato con tutta una serie di treccine che hanno fatto impazzire i suoi follower.

Per l'estate, quindi, Zelletta ha optato per uno "stile afro", che ha ottenuto subito ottimi consensi, compreso l'ok da parte della sua fidanzata Natalia, che continua ad essere profondamente innamorata dell'ex tronista che ha conosciuto proprio nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Si torna a parlare di nozze per Andrea e Natalia

E così, forti del loro grande amore, Andrea e Natalia pensano al loro futuro insieme. In queste ultime ore, a lanciare delle succulenti indiscrezioni sulla coppia ci ha pensato l'esperto di Gossip Amedeo Venza, il quale ha fatto sapere che i due innamorati potrebbero ben presto convolare a nozze.

Addirittura si è parlato di "matrimonio imminente" e sempre secondo Venza, il fatidico sì tra Andrea e la sua fidanzata, potrebbe essere celebrato entro il 2022.

Insomma potrebbe mancare meno di un anno alle nozze tra i due giovani innamorati anche se, fino a questo momento, sia Andrea che la sua bella Natalia, non hanno proferito parola su questi rumors legati al matrimonio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'estate d'amore di Andrea e Natalia Paragoni

In una recente intervista, l'ex tronista del programma di Maria De Filippi, aveva ammesso che il suo grande sogno era quello di poter diventare al più presto padre e quindi mettere su famiglia con Natalia.

Al tempo stesso, però, Andrea aveva precisato che non intendeva affrettare i tempi e che sia lui che Natalia, volevano fare tutto andando per gradi.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso dei prossimi mesi e se ci sarà davvero questo matrimonio, i due sono concentrati sulla loro estate d'amore, che trascorreranno insieme per recuperare il tempo perso a causa del Grande Fratello Vip.