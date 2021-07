Tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne vi è il tronista Davide Donadei. Per tanto tempo è stato al centro delle scene per il suo "tormentato" percorso sentimentale che alla fine lo ha portato a coronare il suo sogno d'amore con Chiara. Terminata l'esperienza in tv, Davide è tornato alla sua vita di sempre, compresa la gestione del ristorante che ha in Puglia e che gli porta via un bel po' di tempo. Proprio a tal proposito, Davide in queste ore si è lasciato andare a un duro sfogo sui social, ammettendo di essere in crisi proprio a causa della sua situazione lavorativa che lo vede responsabile in prima persona.

Il duro sfogo di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e donne

Nel dettaglio, Davide Donadei ai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne, svelò di essere proprietario di un ristorante che gestiva in Puglia.

Un impegno non di poco conto per l'ex tronista di appena 26 anni, che in queste ultime ore non ha nascosto la fatica e i sacrifici che fa ogni giorno per garantire che tutto proceda nel migliore dei modi.

"Ho 26 anni e la paura di non farcela è tanta, una paura che purtroppo in questo periodo storico è realtà", ha ammesso l'ex tronista di Uomini e donne, che senza troppi mezzi termini ha deciso di raccontarsi a cuore aperto ai tantissimi fan che lo seguono e la supportano dopo averlo conosciuto nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

La crisi di Davide dovuta agli impegni di lavoro

Davide ha ammesso di essere sempre molto preoccupato a causa delle tante difficoltà che la gestione di un ristorante comporta, a maggior ragione in un periodo delicato come quello stiamo vivendo attualmente, dove moltissimi ristoratori fanno ancora i conti con le perdite dovute al periodo di chiusura forzato causa Covid-19.

"Tante volte maledico il giorno in cui ho iniziato a lavorare qui", ha proseguito ancora amareggiato Davide Donadei, svelando che da quando il ristorante è entrato a far parte della sua vita, non ha più avuto modo di trascorrere le festività in compagnia dei suoi familiari.

Prosegue la love story tra Chiara e Davide dopo Uomini e donne

Insomma l'attività che Davide ha scelto di aprire comporta un bel po' di rinunce e sacrifici che, alla luce dei suoi 26 anni, spesse volte si fanno sentire prepotentemente, al punto che l'ex tronista non ha nascosto di arrivare a maledire il giorno in cui scelse di intraprendere questo tipo di attività.

Eppure, malgrado le mille difficoltà e qualche momento di sconforto, Davide non intende perdere il sorriso e va avanti con serenità, forte anche del sostegno che gli viene dato dalla sua fidanzata Chiara, che ormai collabora con lui nella gestione del ristorante.