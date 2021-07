Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per la prossima stagione tv 2021-2022 rivelano che ci saranno un bel po' di novità, ritorni inaspettati e anche chi resterà definitivamente fuori dalla programmazione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Tra i programmi a rischio ci sarebbe L'Isola dei Famosi, il reality show della sopravvivenza condotto quest'anno da Ilary Blasi che non ha ottenuto dei risultati d'ascolto eccezionali in prime time. Tra i volti noti esclusi dai palinsesti, invece, va segnalato il nome di Elisa Isoardi, ex presentatrice Rai, quest'anno protagonista come naufraga all'Isola.

A rischio L'Isola dei famosi su Canale 5: palinsesti Mediaset 2021-22

Nel dettaglio, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva non è stata nominata L'Isola dei famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi che a quanto pare potrebbe essere a rischio per la nuova edizione.

Il motivo potrebbe essere legato in parte agli ascolti poco entusiasmanti che la trasmissione ha registrato quest'anno, con una media che non ha superato la soglia del 17-18% di share.

Ma tale scelta potrebbe dipendere anche dalla scelta di Mediaset di tornare a puntare su un altro reality show, che per anni è stato messo in soffitta. Trattasi de La Talpa, il reality game che per le sue prime edizioni di successo è stato condotto da Paola Perego e che tornerà in onda nella primavera 2022, così come ha annunciato Pier Silvio Berlusconi.

Il ritorno de La Talpa nella prossima stagione tv Mediaset

E così, potrebbe essere proprio La Talpa a prendere il posto dell'Isola dei famosi nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset, anche se ad oggi manca ancora l'ufficialità su questo cambio palinsesto.

Tuttavia resta da capire chi prenderà il posto di Paola Perego al timone del reality game, dato che la conduttrice sarà impegnata su Rai 2 con il programma Tutto fa domenica, fino a maggio 2022.

E poi ancora le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset rivelano che non ci sarà spazio per la presenza di Elisa Isoardi sulle reti del Biscione.

Elisa Isoardi fuori da Mediaset, d'Urso torna con Pomeriggio 5: palinsesti Mediaset 2021-22

A confermarlo è stato Pier Silvio Berlusconi, facendo presente che al momento, l'ex padrona di casa de La prova del cuoco non è stata presa in considerazione per la conduzione di nuovi programmi.

Barbara d'Urso, invece, dopo la cancellazione di Live - Non è la d'Urso e Domenica Live, da settembre tornerà al timone di Pomeriggio 5, che sarà rivoluzionato nella durata e nei contenuti.

Silvia Toffanin, invece, manterrà la conduzione di Verissimo, che quest'anno raddoppierà la messa in onda: il talk show sarà previsto sia al sabato che di domenica pomeriggio.