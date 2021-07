Ballando con le Stelle tornerà in onda nell'autunno 2021 in prime time su Rai 1. Il programma è stato annunciato durante la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti della televisione di Stato. Al timone è confermata la presenza di Milly Carlucci anche quest'anno coadiuvata da Paolo Belli. E, in queste ore, il gruppo di autori dello show di Rai 1 sta lavorando alla stesura del nuovo cast di concorrenti. A tal proposito emergono già i primi retroscena su chi potrebbe esserci: tra tutti spicca il nome di Morgan.

Retroscena cast Ballando con le stelle 2021, i primi nomi

Nel dettaglio, i primi retroscena sul cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2021 arrivano dalle pagine del sito TPI, il quale fa sapere che Milly Carlucci avrebbe già scelto il primo ballerino ufficiale di questa nuova attesa edizione dello show del sabato sera di Rai 1.

Trattasi di Morgan, un volto già noto al pubblico dello show condotto da Milly Carlucci, dato che nel 2016, dopo aver litigato con il gruppo di lavoro di Amici di Maria De Filippi, venne proprio accolto alla corte di Ballando con le stelle, nelle vesti di ballerino per una notte.

Questa volta, però, la situazione sarebbe differente dato che la conduttrice avrebbe convinto Morgan a prendere parte ufficialmente allo show del sabato sera di Rai 1, ma questa volta nelle vesti di concorrente ufficiale.

Morgan sarebbe il primo concorrente di Ballando 2021

Un nome decisamente di spicco, dato che Morgan col suo modo di fare a tratti "polemico", di sicuro sarebbe in grado di assicurare ottime performance non solo dal punto di vista della danza.

Ma questo non è l'unico nome che, ad oggi, circola in merito al nuovo cast di concorrenti dello show del sabato sera di Rai 1.

Sempre stando ai retroscena di queste ultime ore, sembrerebbe che ci siano delle ottime possibilità di vedere tra i nuovi concorrenti di Ballando con le stelle 2021, anche l'attrice Antonella Ferrari che in più occasioni ha ammesso di voler partecipare al talent show, per mettersi in gioco nonostante la malattia.

Francesco Totti il sogno di Milly Carlucci

Le porte di Ballando con le stelle potrebbero aprirsi anche per un volto noto della rete ammiraglia Rai: trattasi del conduttore Beppe Convertini, che dal prossimo settembre sarà nuovamente al timone del programma Linea Verde.

Tra i possibili concorrenti spicca anche il nome di Samantha De Grenet, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini.

Tuttavia, il grande sogno di Milly Carlucci, per questa nuova edizione di Ballando con le stelle, sarebbe quello di riuscire a portare in pista, l'ex capitano della Roma, Francesco Totti. Riuscirà a mandare in porto la trattativa? Lo scopriremo nelle prossime settimane.