Can Yaman e Ozge Gurel sono stati partner artistici in diverse serie di successo. Hanno dapprima collaborato sul set di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore e successivamente anche in Mr Wrong-Lezioni d'amore, due serie turche che sono arrivate anche in Italia, raggiungendo ottimi risultati in termini di share.

Nonostante ciò, in una recente intervista l'attrice Ozge Gurel ha preferito non rispondere ad alcune domande su Can Yaman. Un silenzio che non esclude il fatto che tra i due possa esserci una possibile rottura dei rapporti.

La coppia Can Yaman - Ozge Gurel protagonista di Mr Wrong su Canale 5

Ozge Gurel in queste settimane è tornata alla ribalta in Italia per Mr Wrong-Lezioni d'amore, la soap turca che la vede protagonista proprio al fianco del divo Can Yaman, diventato uno dei personaggi più amati nel nostro Paese.

La coppia Can-Ozge si è ricomposta dopo il successo di Bitter Sweet e ha subito fatto breccia nel cuore degli spettatori. La media di Mr Wrong in daytime è stata di oltre 1,8 milioni di spettatori anche se, in casa Mediaset, hanno scelto di spostare il programma in prime time, di martedì sera.

La serie è stata girata un po' di anni fa in Turchia e, in questo periodo, molte cose sono cambiate. Ozge Gurel è felicemente fidanzata con l'attore e modello Serkan Cayoglu, suo partner in Cherry Season e suo fidanzato da allora.

Ozge Gurel non risponde alle domande su Can Yaman

Can Yaman, invece, ha trovato l'amore in Italia con Diletta Leotta, la conduttrice sportiva che ha saputo conquistare il divo turco, il quale di recente ha presentato la compagna ai suoi familiari che vivono in Turchia.

Eppure in questi anni potrebbero esserci state delle novità non solo nelle vite sentimentali di Can e Ozge, ma anche nel loro rapporto umano e professionale.

L'attrice, infatti, in una recente intervista rilasciata alla rivista Chi, ha preferito non parlare del suo compagno artistico.

Ipotesi rottura tra Can Yaman e Ozge, protagonisti di Bitter Sweet e Mr Wrong

Ozge Gurel non ha risposto alle domande legate al suo percorso professionale con Can Yaman, suo partner in due produzioni di successo.

L'artista 34enne ha preferito concentrarsi sulla sua carriera da attrice e sulla sua vita sentimentale con Serkan, mettendo da parte Yaman.

Una scelta che non è passata inosservata e che fa pensare che i rapporti tra Can e Ozge possano non essere più idilliaci come una volta, e addirittura che ci sia stata una rottura del legame di amicizia.