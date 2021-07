Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta. Nelle scorse ore, è nata la piccola Luna Marì, frutto del grande amore tra la showgirl argentina e il suo attuale compagno Antonino Spinalbese. Trattasi del secondo figlio per Belen, la quale un po' di anni fa è diventata mamma per la prima volta di Santiago, avuto dal ballerino e conduttore Stefano De Martino. E, proprio l'ex marito della Rodriguez, in queste ore ha voluto far sentire la sua vicinanza alla mamma di suo figlio.

Le prime foto di Belen Rodriguez con la figlia Luna

Nel dettaglio, Belen Rodriguez durante la notte di ieri 12 luglio, ha annunciato sui social la nascita della piccola Luna Marì.

A distanza di qualche ora, è arrivato anche il primo post ufficiale Instagram della showgirl argentina, la quale ha deciso di pubblicare le prime foto della piccola Luna Marì, che ha riempito il suo cuore e quello di Antonino, di gioia e amore.

"Luna Marì 12/07/2021. 2,9 chili, nata alle 12:47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una felicità indescrivibile", ha scritto Belen nel momento in cui ha annunciato ai suoi numerosi fan social la nascita della bambina con tanto di primissimi scatti.

La reazione degli ex fidanzati di Belen

Immediata la reazione dei tantissimi fan di Belen, i quali sono corsi in massa sotto al suo post Instagram per farle gli auguri e i complimenti per la secondogenita.

Tra i tanti che hanno lasciato dei messaggi di auguri per la showgirl argentina vi sono: Elodie, Francesco Arca, Guendalina Canessa.

Ma a "far notizia" sono stati anche i like di due persone che hanno fatto parte della vita di Belen Rodriguez. Trattasi del calciatore Marco Borriello, col quale la showgirl argentina ha condiviso una lunga pagina della sua vita, risalente proprio ai primissimi tempi in cui arrivò in Italia e stava per affermarsi come personaggio televisivo.

Il secondo like è quello di Stefano De Martino, l'ormai ex marito della showgirl argentina, padre del piccolo Santiago.

Il like di Stefano De Martino alle foto di Belen e Luna

Il silenzio social di De Martino, dopo la nascita della piccola Luna, aveva fatto "discutere" sul web e sui social. In tanti, infatti, hanno notato che il ballerino nelle ultime ore ha pubblicato diverse stories sul suo profilo ufficiale Instagram, ma nessun messaggio di auguri per l'ex moglie, diventata mamma bis di Luna Marì.

Alla fine, però, Stefano De Martino ha fatto ricredere tutti i "detrattori", lasciando un like alle prime foto di Belen in compagnia della piccola Luna Marì e non si esclude che, dopo la nascita della bambina, possa aver fatto in privato gli auguri alla showgirl e al suo compagno Antonino Spinalbese.