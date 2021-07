Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta. La showgirl argentina, ex moglie di Stefano De Martino, in queste ore ha annunciato sui social la nascita della piccola Luna Marì, la bambina frutto del suo grande amore con Antonino Spinalbese, il giovane hairstylist che ha fatto breccia nel suo cuore. Un momento di grande gioia per Belen, così ha confessato lei stessa sui social. In tanti si aspettavano una reazione da parte del suo ex Stefano ma, fino ad ora, il conduttore ha scelto di perseguire la strada del silenzio.

Belen Rodriguez annuncia la nascita di sua figlia

Nel dettaglio, Belen Rodriguez dopo la fine del suo turbolento matrimonio con Stefano De Martino, che ha cercato di salvare fino alla fine, ha ritrovato di nuovo la felicità al fianco di Antonino.

I due fanno coppia fissa da oltre un anno e Belen, in una serie di interviste, ha confessato di aver trovato finalmente il suo principe azzurro, al punto da decidere di provare ad avere un secondo figlio.

I due, l'11 luglio, hanno coronato il loro grande sogno d'amore, con la nascita della piccola Luna Marì, la seconda figlia di Belen e primogenita per Antonino.

"C'è qualcuno che è nato adesso", ha scritto Belen sul suo profilo ufficiale Instagram per annunciare la nascita della bambina.

Il silenzio di Stefano De Martino per Belen e Antonino

In tanti si aspettavano che, dopo la notizia data dalla showgirl argentina, potesse esserci una reazione da parte del suo ex marito Stefano De Martino, ma così non è stato.

Per tutto il tempo di questa seconda gravidanza di Belen, il conduttore Rai ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, non ha proferito parola, preferendo perseguire la strada del silenzio.

Una scelta che De Martino ha portato avanti anche in queste ore. Sui social, infatti, il conduttore non ha postato nessun messaggio di auguri e felicitazioni per la coppia Belen-Antonino, sebbene sia ancora in contatto con la sua ex moglie.

I due, infatti, sono genitori del piccolo Santiago, il frutto del loro amore venuto al mondo otto anni fa. I due ex coniugi, quindi, ad oggi continuano a sentirsi per la gestione del bambino.

Si parla di flirt tra Stefano e l'ex gieffina Paola Di Benedetto

Nonostante tutto, però, Stefano ha preferito mantenere il silenzio social e la sua ultima story su Instagram ha a che fare con i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale italiana agli Europei 2020.

Intanto, De Martino in queste settimane è finito al centro del Gossip per un nuovo presunto flirt che gli è stato attribuito. A quanto pare, l'ex volto di Amici, farebbe coppia fissa, da un po' di settimane, con Paola Di Benedetto, ex protagonista del Grande Fratello Vip.

Un flirt che, ad oggi, malgrado le paparazzate insieme, i due non hanno ancora confermato (ma neppure smentito) sui social).