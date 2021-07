Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro storia d'amore. Negli ultimi giorni, la coppia del momento è volata in Turchia, a Istanbul, città natale del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno. La presentatrice sportiva di Dazn e il suo fidanzato, nella serata di mercoledì 30 giugno si sono concessi una cena in un ristorante con i genitori dell'attore turco e, fuori dal locale, sono stati avvicinati dai giornalisti che volevano intervistarli. Diletta ha provato a tranquillizzare Can, chiedendogli di rispondere alle domande dei presenti.

Can Yaman e Diletta Leotta: i giornalisti in Turchia provano a intervistarli

La relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta procede a gonfie vele, al punto che la coppia sta trascorrendo le vacanze in compagnia dei familiari del futuro Sandokan. L'attenzione mediatica nei confronti della coppia del momento, non è alta solo nel nostro paese, ma anche nella terra di origine dell'attore, al punto che, nell'ultima uscita pubblica in Turchia, sono arrivati alcuni giornalisti con microfoni e telecamere, per provare a fare qualche domanda ai due fidanzati.

Diletta Leotta prova a tranquillizzare Can Yaman

Di fronte ai reporter, la reazione di Can e Diletta è stata diversa: mentre Leotta è sembrata serena, nonostante la vicinanza dei giornalisti turchi che tentavano di fare delle domande a Yaman, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è stato più restio nel rispondere alle loro richieste.

Diletta, infatti, durante le riprese circolate in rete nelle ultime ore, è apparsa sorridente al fianco del suo compagno, dicendogli: ''Stai tranquillo, rispondigli''. Leotta ha inoltre affermato: ''Mi fa troppo ridere'', esortando nuovamente Can Yaman a provare a dare una risposta ai giornalisti.

Can Yaman non risponde ai giornalisti e Diletta Leotta non capisce il turco

Can Yaman ha invece continuato a camminare dritto per la strada, tenendo per mano Diletta Leotta, ignorando le domande dei reporter. La presentatrice sportiva di Dazn, che si è mostrata più disponibile nei confronti dei giornalisti, non ha però avuto modo di poter rispondere alle loro domande, non conoscendo la lingua turca.

La showgirl, infatti, mentre passeggiava al fianco del suo compagno ha affermato: ''Non capisco niente''.

Al momento, sembrerebbe procedere a gonfie vele la relazione fra l'attore di Istanbul e la sua fidanzata, al punto che sta nuovamente circolando l'indiscrezione delle loro nozze imminenti. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se per Can Yaman e Diletta Leotta ci saranno i fiori d'arancio.