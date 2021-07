Claudia e Ste sono una delle coppie di Temptation Island. I due protagonisti del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si sarebbero dovuti sposare ad agosto 2020 ma a causa della pandemia è stato rimandato tutto di un anno. In occasione della prima puntata, Claudia ha sollevato numerosi dubbi sulla sua relazione. Secondo Deianira Marzano, la coppia si sarebbe accordata per pagarsi le spese del matrimonio.

Lo sfogo di Claudia

La coppia formata da Claudia e Stefano è legata da 4 anni e mezzo. Dopo le nozze rinviate per la pandemia, la 26enne ha cominciato ad avere dei dubbi sulla sua relazione.

In occasione della prima puntata di Temptation Island, la protagonista si è lasciata andare a un duro sfogo.

Nel dettaglio, Claudia ha spiegato di trovare il suo compagno cambiato: "Mi tratta come se fossi la figlia". La giovane ha confidato di non riuscire neanche più ad avere un rapporto intimo con Ste. Dal canto suo, il 30enne ha rivelato di essere sicuro dei suoi sentimenti, ma ha notato che la sua futura moglie è diversa: "Lei è come se rimandasse sempre il matrimonio".

Il commento di Marzano

In una stories su Instagram, Deianira Marzano ha espresso il suo parere su Claudia e Ste. Secondo la blogger campana, la coppia starebbe fingendo: "Ma come mai sono andati a Temptation Island, per pagarsi il matrimonio?" Dopo avere visto - come tutti i telespettatori - il duro sfogo della 26enne, l'influencer ha precisato che certi dubbi non possono venire fuori a un mese dalle nozze.

Ovviamente, il pensiero di Deianira Marzano è solamente un giudizio personale. La redazione di Temptation Island prima di selezionare le coppie fa degli accurati casting.

Lo sfogo di Ste

A quanto pare, anche Ste ha reagito in malomodo dopo avere ascoltato le parole della sua futura consorte. Il diretto interessato parlando con i suoi compagni di viaggio, si è domandato come sia possibile che Claudia abbia evidenziato certe problematiche solamente adesso.

Il 30enne ha sostenuto che la sua fidanzata da due anni a questa parte, non si fosse neanche cercata un lavoro. Al contrario, lui lavorerebbe dalla mattina alla sera per far quadrare i conti in casa. Inoltre, Ste dopo avere visto l'ennesimo video della sua fidanzata in cui è apparsa un po' brilla, ha cominciato a prendere a pugni uno dei divanetti presenti nel villaggio dei fidanzati.

Il giovane ha sempre detto di essere sicuro dei suoi sentimenti a differenza della sua fidanzata. Quest'ultima ha confidato di non essere più sicura di volersi sposare: "Come se non fossi più innamorata".

Per questo motivo la 26enne ha deciso di scrivere alla redazione di Temptation Island, in modo da capire se i suoi sentimenti sono ancora quelli di prima o meno.