Prosegue l'estate d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due protagonisti del Gossip di questi mesi, continuano ad essere costantemente al centro dell'attenzione mediatica, dopo che nel corso degli ultimi giorni si è tornato a parlare di crisi in corso tra i due innamorati e addirittura di rottura definitiva. Una versione dei fatti che i due diretti interessati non hanno mai confermato sui social e, in queste ore, sono stati pubblicati dei nuovi scatti di Can e Diletta insieme, durante una giornata d'amore insieme in barca.

I protagonisti del gossip Can-Diletta paparazzati di nuovo insieme

Nel dettaglio, le ultime di gossip sulla coppia Can-Diletta arrivano dalle pagine del settimanale 'Di Più', che questa settimana ha paparazzato i due innamorati di nuovo insieme.

Le foto arrivano a distanza di giorni dalle indiscrezioni legate ad una crisi in corso tra i due, alimentate dal fatto che fossero spariti dai social e che da diversi giorni ormai non postassero più stories, foto e video delle loro vacanze.

Can e Diletta, però, sono stati paparazzati nuovamente insieme in una serie di scatti che per il settimanale testimonierebbero un'estate bollente' per i due innamorati.

Effettivamente dalle foto emerge proprio che tra i due ci sia un gran feeling: non manca neppure un tenero bacio che è Diletta a dare al suo fidanzato.

Il 'giallo' sulla coppia Can-Diletta: è crisi oppure no?

Insomma, sembrerebbe proprio che il mistero intorno alla coppia del momento si infittisca sempre più, al punto che i numerosi fan si chiedono quale sia la realtà dei fatti.

Fino a questo momento, però, Can e Diletta non hanno mai proferito parola sui rumors che circolano sul loro conto, ne tantomeno su quello legato alla crisi e alla rottura di questi giorni.

I due continuano a fare la loro vita e a postare i loro contenuti sui social, senza però dare adito a queste voci sul loro conto. Quello che non manca, però, sono i like che si scambiano ai vari post pubblicati su Instagram.

Brutte notizie per il progetto Sandokan con Can Yaman: le riprese sono congelate

Vedremo se, nel corso delle prossime settimane, i due innamorati faranno chiarezza sull'accaduto e se decideranno di parlare apertamente di quello che sta accadendo nel loro rapporto di coppia.

Intanto, in queste ore si è tornato a parlare anche del progetto televisivo di Sandokan, che vedrebbe coinvolto l'attore turco protagonista già di diverse fiction di successo.

Sembrerebbe che, al momento, il progetto sarebbe stato congelato: le riprese, previste per questa estate, non sono mai partite e non si sa quando cominceranno ufficialmente. Progetto rimandato oppure cestinato? Lo scopriremo nelle prossime settimane.