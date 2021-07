Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere costantemente al centro del Gossip . I due protagonisti di questa calda estate 2021, sono tornati al centro della ribalta mediatica per delle voci legate ad una presunta crisi di coppia post viaggio fatto in Turchia. Si vociferava che la situazione non fosse affatto delle migliori e che l'attore turco fosse stufo di questa relazione. Eppure, a distanza di poche ore da queste indiscrezioni, arrivano nuovi scatti delle coppia beccata in un locale di Milano e, questa volta, senza pararazzi al seguito.

