I dubbi sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta non mancano mai e, in queste ultime settimane, i due sono tornati al centro dell'attenzione per la presunta crisi che starebbero vivendo e che li avrebbe portati a dirsi addio. Ad essere particolarmente convinto di questa cosa è l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, il quale ha svelato che i due da diversi giorni non avrebbero più alcun tipo di contatto. Tuttavia, sempre secondo Rosica, Can e Diletta non possono confermare ufficialmente la loro separazione, perché avrebbero degli accordi da rispettare.

La coppia Can Yaman - Diletta Leotta sempre più lontani e si parla di rottura

Nel dettaglio, Can Yaman e Diletta Leotta da circa due settimane non si fanno più vedere insieme sui social.

La coppia, anche questo fine settimane, è stata avvistata ognuno per conto suo.

Diletta è stata beccata in Sardegna, in vacanza assieme alle amiche mentre Can Yaman si è diretto in Puglia, precisamente ad Otranto, dove si è concesso diverse foto in compagnia dei suoi numerosi fan.

Secondo Rosica, non ci sarebbero più dubbi sul fatto che la love story tra Can e Diletta sia giunta definitivamente al capolinea e che la coppia sarebbe scoppiata definitivamente.

Il retroscena di Rosica sulla coppia Can-Diletta

Diletta, in questi giorni, è apparsa anche senza anello di fidanzamento: il prezioso gioiello che le era stato regalato dal divo turco, non viene più indossato dalla conduttrice sportiva.

Tuttavia, il 26 luglio , Can Yaman ha postato sui social una nuova foto in costume, con tanto di fisico scolpito in bella mostra.

La reazione di Diletta Leotta non si è fatta attendere e la conduttrice ha prontamente risposto con un "like" di apprezzamento.

Possibile allora che tra i due non sia ancora finita? A fare un po' di chiarezza è stato ancora una volta Alessandro Rosica, il quale sostiene che i due avrebbero degli accordi da rispettare.

'Hanno i concordati da rispettare", sbotta Rosica su Yaman e Leotta

"I like di Can a Diletta sono messi dall'ufficio stampa, quelli di Diletta sono ridicoli", ha sbottato ancora una volta l'esperto di gossip sui social.

"Hanno ancora i concordati con paparazzi, giornali e devono ancora continuare per qualche mese perché c'è in ballo tantissimo", ha rivelato Rosica lasciandosi andare a questo ennesimo retroscena sulla coppia del momento.

Ma è davvero questa la realtà dei fatti? Can e Diletta, pur essendosi lasciati avrebbero degli accordi da rispettare e da portare avanti per motivi economici? Si attende, a questo punto della situazione, quella che è la vera presa di posizione della coppia che quest'estate sta impazzando tra social, giornali e web.