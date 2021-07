Non c'è pace per la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta che continuano a essere al centro del Gossip di questa estate 2021. In questi ultimi giorni, si sta molto parlando di loro in quanto si ipotizza che la loro relazione sia già giunta al capolinea e quindi che si sarebbero detti addio definitivamente. Il motivo è dovuto in parte al fatto che i due, in questi giorni, stanno trascorrendo le vacanze separatamente e in due mete completamente differenti, come testimoniano le diverse segnalazioni dei fan che li hanno beccati per strada.

Vacanze da separati per Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, Diletta Leotta in questi giorni è stata beccata in giro tra la Sicilia e la Sardegna in compagnia di un gruppo di amici.

Come riportato da una segnalazione di Deianira, la conduttrice sportiva è stata vista da alcuni fan in bici ad Aci Castello, ed è apparsa super disponibile con tutti.

Successivamente, poi, è apparsa un'altra segnalazione riportata da Alessandro Rosica, di Diletta Leotta beccata in Sardegna mentre scattava una foto con un altro fan.

"Diletta in Sardegna. Vacanza spensierata, totalmente libera e felice mi dicono. Super disponibile con tutti", ha scritto Rosica sui social.

Stessa situazione anche per Can Yaman che, in questi giorni, si è concesso un periodo di relax in Puglia, precisamente a Otranto.

Le segnalazioni sulla coppia Can-Diletta

Anche il divo turco che ha fatto impazzire le fan italiane con una serie di fiction di grande successo, si è concesso a un bel po' di foto con i fan, apparendo felice e sorridente.

Insomma Can e Diletta non stanno facendo le vacanze insieme come accadeva fino a poche settimane fa. I due pare che abbiano intrapreso due strade differenti e il fatto che si trovino separati non è passato affatto inosservato, al punto che si torna a parlare insistentemente di una crisi in corso e anche di un possibile addio definitivo.

Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, non ci sarebbero dubbi sul fatto che la love story tra i due sia giunta già al capolinea e che negli ultimi giorni ci sarebbe stato un duro litigio, che li avrebbe portati a dirsi addio e quindi a mettere un punto a questa relazione.

Si parla di rottura definitiva per Can Yaman e Diletta

E pensare che, solo qualche settimana fa, i due apparivano felici e sorridenti insieme durante il viaggio d'amore in Turchia, dove Can Yaman ha avuto modo di presentare i suoi familiari alla fidanzata Diletta Leotta.

Un viaggio che aveva riacceso la speranza legata a un possibile matrimonio in arrivo per la coppia, al punto che il padre di Can Yaman in un'intervista a un settimanale turco, disse che molto probabilmente sarebbero diventati marito e moglie nel 2022.