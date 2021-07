La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta prosegue nel migliore dei modi. I due, in queste ultime settimane, si sono resi protagonisti di un viaggio che hanno scelto di fare insieme in Turchia, durante il quale l'attore ha presentato la sua nuova fidanzata ai genitori e ai familiari. La conduttrice sportiva è riuscita a far breccia nel cuore della mamma del suo fidanzato, la quale ha finalmente rotto il silenzio su Diletta, dopo le voci dei mesi scorsi, legate al fatto che la donna non avesse gradito la relazione tra suo figlio e la conduttrice italiana.

Viaggio di presentazione in famiglia per Can e Diletta

Nel dettaglio, Can Yaman ha scelto di portare Diletta in Turchia e in questo modo ha avuto la possibilità di presentarla sia ai genitori ma anche ai vari familiari, tra cui la sua amata nonna, che si è resa protagonista anche di uno scatto fatto con la conduttrice volto simbolo di Dazn.

Tutto è andato nel migliore dei modi, al punto che secondo le ultime indiscrezioni, dopo questo viaggio di presentazione in famiglia, starebbe riprendendo quota l'ipotesi del matrimonio. Can e Diletta, quindi, potrebbero convolare a nozze prima del previsto, addirittura entro il prossimo mese di agosto.

La mamma di Can Yaman si sbilancia sul matrimonio con Diletta

Di sicuro, la mamma di Can ha apprezzato moltissimo la nuova fidanzata di suo figlio. La prima dimostrazione è arrivata dallo scatto social che la donna ha condiviso su Instagram un po' di giorni fa, in cui appariva felice e sorridente al fianco di Can e Diletta, con tanto di didascalia: "Mio figlio e mia figlia".

Successivamente, poi, la donna ha rilasciato qualche breve battuta ad alcune testate di Gossip locali in Turchia, e si è sbilanciata sia su Diletta che sulle nozze.

Quando le hanno chiesto se questo matrimonio tra suo figlio e la conduttrice sportiva italiana andrà in porto oppure no, la mamma dell'attore protagonista di DayDreamer e Mr Wrong, ha risposto: "Se Dio vorrà". Ma, soprattutto, la mamma di Can ha smentito le voci legate a una presunta tensione con Diletta.

Le parole della mamma di Can su Diletta Leotta

Si era vociferato che la donna non fosse del tutto contenta di questa nuova relazione di suo figlio, che un po' lo teneva lontano da lei, dato che ormai Can Yaman sembra essersi stabilito ufficialmente in Italia. La donna, con delle brevi dichiarazioni alla stampa turca, ha dimostrato che non c'è nessuna acredine nei confronti della fidanzata di Can.

"È molto dolce, molto carina, dolcissima", ha ammesso la mamma di Can Yaman parlando proprio di Diletta Leotta. Insomma tutto procederebbe nel migliore dei modi e a questo punto mancherebbe solo il "sì" finale.