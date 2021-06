Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro relazione. Negli ultimi mesi, la coppia del momento è stata oggetto di critiche da parte di alcune persone che non riterrebbero vera la relazione fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn. Il paparazzo Paolone, che ha sempre sostenuto che il fidanzamento fra i due innamorati sarebbe stato creato a tavolino, ha condiviso un video di Can e Diletta, chiedendo ai suoi follower di scrivere commenti sotto al filmato e, i fan hanno giudicato negativamente l'attore di Istanbul e la sua compagna.

Can Yaman criticato sui social per la storia con Diletta Leotta

Negli ultimi giorni, Paolone ha condiviso sul suo profilo Instagram, un filmato della coppia del momento, chiedendo ai suoi fan: ''Commentate! E ci vediamo domenica in diretta. Non volevo nemmeno postarlo, giudicate voi!''. Sotto al video sono stati scritti più di mille commenti, con parole negative nei confronti di Can Yaman e della sua compagna Diletta Leotta. Una signora ha scritto: ''L'oca siliconata e il tamarro arrogante''.

Un'altra ragazza ha affermato: ''No commenti, parlano da soli. A lui mancano solo i birilli in mano e poi può lavorare al circo''.

I giudizi negativi su Can Yaman e Diletta Leotta sotto al post di Paolone

Fra i commenti sotto al video condiviso da Paolone, non figurano parole di apprezzamento verso la presentatrice sportiva di Dazn e il suo fidanzato. La maggioranza delle persone, infatti, ritiene finta l'unione della coppia del momento, nata, a detta loro, per questioni di business e sponsorizzazioni.

A tal proposito, infatti, una follower del paparazzo ha scritto: ''Ormai non fanno manco più ridere. Provo solo compassione per quello che sono riusciti ad architettare''. Un'altra signora ha scritto: ''Finite questa farsa, non se ne può più''.

La storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta procede a gonfie vele

Nonostante ci siano persone che continuino a credere che il loro fidanzamento sia finto, Can Yaman e la sua compagna Diletta Leotta continuano a mostrarsi felici e sorridenti sui social.

Negli ultimi giorni, infatti, i due innamorati sono volati in Turchia, dove la presentatrice sportiva di Dazn ha conosciuto la famiglia del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno. I due fidanzati sembrano pertanto fare sul serio e, fra di loro, sembrerebbe procedere tutto a gonfie vele. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire se per Diletta Leotta e Can Yaman ci saranno i fiori d'arancio. Al momento, i diretti interessati non hanno rilasciato ancora nessuna dichiarazione ufficiale in merito alla data delle nozze.