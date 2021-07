Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della sua relazione con Diletta Leotta ma, nella giornata di martedì 6 luglio, ad essere al centro dell'attenzione mediatica è finita la serie tv Sandokan, che lo vedrà protagonista. Il paparazzo Paolone, infatti, ha rivelato un retroscena sull'attore di Istanbul, informando i suoi follower che, al momento, il progetto del remake della fiction sarebbe fermo e non è chiaro se andrà in porto.

Can Yaman, il progetto Sandokan sarebbe fermo: il retroscena di Paolone

Paolone ha inserito fra le sue storie Instagram, l'immagine di Barbara d'Urso che tiene in mano la famosa "Busta choc gold", tipica degli scoop che lanciava in diretta nelle sue trasmissioni di Canale 5.

Il fotografo ha infatti anticipato ai suoi follower di essere in possesso di una news, che avrebbe comunicato poco dopo, dicendo: ''Una notizia che mi è arrivata dai piani alti! Non posso fare nomi. Tra poco farò una storia, tenetevi forte!''. Il paparazzo Paolone, attraverso i video successivi, ha spiegato ai suoi fan che l'informazione ricevuta da qualche addetto ai lavori era relativa a Can Yaman e Sandokan.

Sandokan sarebbe stata interrotta: il retroscena di Paolone su Can Yaman

Il paparazzo Paolone ha spiegato di avere saputo una notizia su Can Yaman, rivelando: ''Il progetto Sandokan è fermo, è congelato, ormai fermo. Sono fermi gli allenamenti. Sono fermi tutti i lavori a contorno di questo film che devono girare.

È tutto fermo, bloccato, congelato. Non si sa nemmeno se a novembre riprenderanno queste riprese, zero. È proprio fermo e non si sa nemmeno se questo progetto verrà portato avanti''.

La storia fra Can Yaman e Diletta Leotta procede a gonfie vele

Nonostante Paolone abbia parlato di un possibile problema nella vita lavorativa di Can Yaman, a causa dell'ipotetica interruzione delle riprese di Sandokan, la situazione sentimentale del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno sembra, al contrario, essere serena.

L'attore di Istanbul, infatti, dall'inizio del 2021 è legato a Diletta Leotta e i due fidanzati sembrano fare sul serio. Dopo aver trascorso weekend e vacanze in Italia, aver partecipato ad eventi in cui si sono mostrati affiatati, la coppia del momento è volata in Turchia, dove la presentatrice sportiva di Dazn ha conosciuto la famiglia di Can Yaman.

Al momento, non è ancora stata ufficializzata la data del matrimonio e non è chiaro se i due innamorati abbiano intenzione di celebrare le nozze. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire se per l'attore di Istanbul e Diletta Leotta ci saranno i fiori d'arancio.