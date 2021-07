Can Yaman sarà il protagonista di Sandokan, nel remake della serie televisiva degli anni '70. Negli ultimi giorni sono trapelati Gossip in rete, riguardo la nuova sfida professionale del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e il paparazzo Paolone aveva rivelato ai suoi follower che la produzione della soap sarebbe ferma ma, nelle ultime ore, sono circolate indiscrezioni e dettagli sugli otto episodi di Sandokan. Mentre alcuni network statunitensi sembrerebbero interessati ad acquistare i diritti della serie tv, in Italia è invece ancora incerto chi trasmetterà il remake della soap.

Can Yaman interpreta Sandokan negli otto episodi da 50 minuti

C'è molta attesa per la nuova serie televisiva Sandokan, che avrà come protagonista Can Yaman. Nei mesi scorsi, l'attore di Istanbul si è sottoposto a duri allenamenti fisici in palestra, al maneggio e ha fatto combattimenti con la sciabola, per interpretare al meglio il ruolo della Tigre della Malesia. Negli ultimi giorni, Paolone aveva annunciato ai suoi follower che il progetto Sandokan era congelato ma, attraverso il magazine diretto da Alfonso Signorini, sono trapelati dettagli sulla serie televisiva, che sarà composta da otto episodi, che avranno la durata di 50 minuti.

Can Yaman: in Italia è incerto chi trasmetterà Sandokan

Can Yaman è molto amato in Italia e le sue soap opera sono sempre state trasmesse, fino a questo momento, su Canale 5.

Qualche mese fa, l'attore turco aveva preso parte a un episodio di Che Dio ci aiuti, fiction Rai e, ad oggi, è ancora incerto chi trasmetterà nel nostro paese il remake che ha reso celebre Kabir Bedi negli anni '70. Fra le ipotesi circolate negli ultimi giorni, sembrerebbero aperte diverse possibilità, infatti, gli otto episodi di Sandokan, potrebbero essere trasmessi in televisione da Mediaset o Rai o finire su una piattaforma a pagamento come Netflix o Amazon.

La storia fra Can Yaman e Diletta Leotta procede a gonfie vele

Can Yaman è legato sentimentalmente a Diletta Leotta e la presentatrice sportiva di Dazn, qualche mese fa, ha regalato al suo fidanzato un cavallo. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha usato proprio Cassius per gli allenamenti al maneggio per ricoprire al meglio il ruolo di Sandokan.

Al momento, c'è ancora incertezza sull'inizio delle riprese della nuova serie televisiva e Can Yaman, che è rientrato in Italia da pochi giorni, dopo essere stato in Turchia in vacanza con Diletta, potrebbe ricominciare gli allenamenti. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire ulteriori dettagli sulla nuova soap opera e scoprire quale azienda riuscirà ad acquistare i diritti per trasmettere gli otto episodi.