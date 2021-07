Don Matteo 13 tornerà in onda su Rai 1 nella prossima stagione televisiva 2021-2022 ma con una serie di importanti novità. La storica Serie TV, con protagonista Terence Hill nei panni del prete più famoso e amato del piccolo schermo, si presenterà al pubblico in una veste del tutto nuova. Uno dei colpi di scena maggiormente eclatanti avrà a che fare con l'addio di Terence Hill che uscirà definitivamente di scena dopo anni e anni di 'onorato servizio'. Al suo posto subentrerà un altro attore molto amato dal pubblico: Raoul Bova.

Peccato, però, che i fan della serie non l'abbiano presa affatto bene.

Anticipazioni Don Matteo 13: l'addio di Terence Hill alla serie

Nel dettaglio, nelle scorse settimane è stata confermata l'uscita di scena di Terence Hill dal cast di Don Matteo 13. Il protagonista per eccellenza della serie tv dei record in onda su Rai 1, lascerà la fiction alla quarta puntata. L'attore ha spiegato che non è prevista una vera e propria puntata finale incentrata sull'addio del prete più famoso del piccolo schermo e che non ci saranno abbracci e lacrime.

Tuttavia, dopo la sua uscita di scena, a prendere in mano le redini della situazione ci penserà un altro parroco. Trattasi di Don Massimo, che sarà interpretato dall'attore Raoul Bova, protagonista nell'ultimo anno della fiction Buongiorno mamma, che su Canale 5 ha ottenuto degli ottimi risultati dal punto di vista auditel.

Raoul Bova diventa il nuovo protagonista

"Raoul arriva e in seguito si scoprirà che tipo di legame lo unisce al mio personaggio: è proprio Don Matteo ad averlo scelto come suo successore", ha spiegato Terence Hill anticipando poi che in seguito si scoprirà anche il vero motivo per il quale il prete è uscito di scena al punto da "scomparire" nel nulla.

Sta di fatto che la notizia dell'uscita di scena di Terence Hill dal cast di Don Matteo e il conseguente arrivo di Raoul Bova, non ha messo d'accordo proprio tutti i fan. In moltissimi, soprattutto sui social, si sono lasciati andare a delle dure polemiche nei confronti di questa scelta che è stata fatta per la tredicesima stagione della fiction, al punto da ritenere che fosse meglio chiuderla per sempre.

I fan di Don Matteo protestano sui social

"Era meglio chiudere la serie", hanno scritto in tanti dopo aver appreso di questo passaggio di testimone tra i due attori protagonisti di Don Matteo 13. "Sostituire Terence è impossibile", scrivono altri fan della fiction mentre qualcuno sottolinea che sebbene Bova sia un bravo attore non riuscirà ad essere all'altezza della situazione. Insomma, seppur Raoul Bova sia tra gli attori più amati del pubblico, prendere il posto di Don Matteo è un'impresa praticamente impossibile.