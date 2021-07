Lavori in corso in casa Mediaset per i palinsesti della prossima stagione tv 2021-2022. Nei giorni scorsi, Pier Silvio Berlusconi ha presentato alla stampa quelle che saranno le novità di prime time e daytime delle tre reti del Biscione ma, ad oggi, resterebbero da chiarire ancora diversi punti. Uno di questi è quello legato al daytime feriale e festivo di Canale 5: al momento, infatti, ci sono due nuove serie turche in onda, Love is in the air e Brave and Beautiful, che andranno 'piazzate' nel palinsesto del prossimo settembre. Per la prima si ipotizza la messa in onda la domenica pomeriggio.

Il nuovo daytime di Canale 5 da settembre

Nel dettaglio, alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione tv 2021-2022, è stata confermata la presenza in daytime di Uomini e donne, così come quella del daytime del vari reality show. A seguire ci sarà spazio per le soap e poi la linea passerà a Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso (seppur in una veste del tutto rinnovata e anche ridotta nella durata complessiva).

Stando a quanto apprende Blasting News, al momento si starebbe ragionando su quello che sarà il destino delle Serie TV Love is in the air e Brave and Beautiful su Canale 5. L'idea, infatti, sarebbe quella di portare una sola di queste serie nel pomeriggio feriale della rete ammiraglia Mediaset.

Brave and Beautiful e Love is in the air: il destino delle serie tv Mediaset

Con il ritorno di Uomini e donne e in daytime del Grande Fratello Vip e Amici 21 (che partirà tra fine settembre e i primi di ottobre), resta disponibile lo slot orario che va dalle 16:40 alle 17:30 circa, quando poi ci sarà spazio per Pomeriggio 5.

Ecco allora che questa fascia oraria potrebbe essere destinata a Brave and beautiful, con la messa in onda di un episodio intero della durata di 45 minuti e non più di mezzo episodio, come era successo con DayDreamer - Le ali del sogno, quando approdò in daytime dopo la sospensione de Il Segreto. E cosa ne sarà allora di Love is in the air?

Al momento, sembrerebbe che la serie turca con protagonisti Eda e Serkan possa essere destinata alla domenica pomeriggio di Canale 5.

Cambio programmazione per Love is in the air

Dal prossimo settembre, infatti, nel dì di festa della rete ammiraglia Mediaset, è stato riservato uno spazio anche per una serie turca che andrà in onda dalle 14:25 alle 15:30 circa. Tale slot orario potrebbe essere destinato proprio alle nuove puntate della serie turca con Eda e Serkan, nel caso in cui alla fine del periodo estivo, i vertici Mediaset decidessero di confermare ufficialmente la messa in onda di Brave and Beautiful in daytime. A seguire, poi, sempre di domenica pomeriggio, ci sarà spazio per Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo e per la versione festiva di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.