Elisabetta Gregoraci ha debuttato al timone di Battiti Live 2021, lo show musicale dell'estate in onda su Italia 1. Il 13 luglio è andata in onda la prima attesa puntata della nuova stagione e per l'occasione, la showgirl calabrese ha indossato un abito mozzafiato che ha messo in risalto la sua scollatura. Sul palco non sono mancati i momenti in cui Elisabetta ha (involontariamente) rischiato di scoprirsi un po' troppo e c'è stato anche un momento in cui ha mandato "in tilt", il giovane cantante Irama, tra gli ex volti della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Battiti Live 2021, Elisabetta Gregoraci e l'abito super-scollato

Nel dettaglio, Elisabetta Gregoraci per il primo appuntamento con la nuova edizione di Battiti Live, ha scelto di osare indossando un abito fucsia con una scollatura mozzafiato sul decolleté.

Un abito che non è passato per niente inosservato e che ha mandato in tilt i numerosi fan che seguono l'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Tra coloro che sono rimasti particolarmente "ammirati" dalla bellezza di Elisabetta Gregoraci, anche il cantante Irama, che ha preso parte al primo appuntamento della stagione di Battiti Live.

Irama ipnotizzato dalla scollatura di Elisabetta Gregoraci

Irama, dopo essersi esibito con la sua nuova hit estiva, si è fermato sul palco dello show musicale di Italia 1, per scambiare quattro chiacchiere con i padroni di casa.

I fan, però, hanno notato che nel momento in cui Irama ha parlato con Elisabetta Gregoraci, ha fatto molta fatica a "guardarla negli occhi".

Complice la scollatura mozzafiato dell'ex signora Briatore, il cantante lanciato dalla scuola di Amici, è andato in tilt per le prosperità della showgirl che non sono passate inosservate.

Ma, al di là del vestito super scollato che è stato oggetto di discussione sui vari social, Elisabetta si è ritrovata coinvolta anche al centro di accese polemiche, legate al su stile di conduzione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pioggia di critiche per la conduzione di Elisabetta Gregoraci

In tanti, infatti, hanno puntato il dito contro la presenza della showgirl calabrese sul palco di Battiti Live, ritenendola poco idonea alla conduzione di un programma televisivo, destinato alla prima serata (seppur estiva) delle reti Mediaset.

" È imbarazzante. Legge tutto, spontaneità e naturalezza zero", hanno scritto in tanti sui social criticando così lo stile della showgirl.

Al momento, però, malgrado le critiche e le polemiche, Elisabetta ha scelto di non replicare in prima persona, andando avanti tranquillamente per la sua strada e quasi ignorando i commenti di chi si augura che, dal prossimo anno, possa esserci un cambio alla conduzione di Battiti Live.