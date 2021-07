Emanuel Caserio è finito al centro del Gossip per una disavventura che gli è accaduta nelle ultime ore. L'attore de Il Paradiso delle Signore, che nella fiction Rai interpreta il ruolo di Salvatore Amato, ha confidato ai suoi fan di avere perso il portafogli e i documenti. Nonostante tutto, Emanuel si è recato sul set della soap opera, pronto per recarsi alla postazione di trucco, per avere un look tipico degli anni '60. Nel frattempo, Caserio continua a condividere la sua vita privata lontana dal luogo di lavoro, mostrandosi in sintonia con i suoi colleghi, anche quando le telecamere sono spente.

Emanuel Caserio perde il portafogli e va sul set de Il Paradiso delle signore

Emanuel Caserio pubblica spesso storie sul suo profilo Instagram e racconta la sua vita lavorativa sul set de Il Paradiso delle signore. La giornata dell'attore, però, mercoledì 14 luglio, non è iniziata bene, a giudicare dal video condiviso sui social. L'interprete di Salvatore Amato, infatti, ha confidato una disavventura che gli è capitata, affermando: ''Oggi la giornata non è iniziata nel migliore dei modi. Ho perso portafogli, carte, carta di identità, patente, tutto quanto, ma the show must go on, si va a lavoro".

Il set de Il Paradiso delle signore: Emanuel Caserio mostra video del backstage

Nonostante abbia avuto un problema personale, Emanuel si è recato sul set de Il Paradiso delle signore e ha condiviso, come spesso fa sul suo account social, qualche filmato di ciò che accade quando non sono in corso le registrazioni.

Caserio, infatti, subito dopo avere raccontato ai suoi follower di avere perso il suo portafogli e i documenti, ha mostrato la postazione di trucco, dove si sarebbe recato per avere un look vintage, tipico degli anni '60, con una pettinatura dell'epoca.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Emanuel Caserio e gli attori de Il Paradiso delle signore: sintonia anche fuori dal set

Emanuel Caserio e suoi colleghi de Il Paradiso delle signore sono molto legati e il loro affiatamento non è solo sul set della fiction di Rai 1, ma anche lontano dalle telecamere. Infatti, come spesso mostrano sui social, il cast della soap opera condivide momenti insieme anche nella vita privata.

In occasione della finale degli Europei, infatti, alcuni degli attori si sono incontrati per vedere la partita della finale insieme, indossando la maglietta della Nazionale, come documentato anche da Emanuel Caserio. Non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come evolveranno le vicende sentimentali di Salvatore Amato e se ci sarà un ritorno di fiamma con Gabriella Rossi o se gli autori abbiano previsto qualche nuovo amore per il barista della Caffetteria.