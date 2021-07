Ennesimo cambio programmazione per la Serie TV spagnola Grand Hotel - Intrighi e passioni, trasmessa questa estate in prime time su Canale 5. Lo scorso mercoledì è andata in onda l'ultima puntata della prima stagione e la prima puntata della seconda stagione, che proseguirà nel corso delle prossime settimane sulla rete ammiraglia Mediaset. L'appuntamento con la sesta puntata della serie con Megan Montaner, era previsto per il prossimo 11 luglio, ma al momento risulta cancellata dal palinsesto serale.

Salta la puntata di Grand Hotel di domenica 11 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Grand Hotel, rivelano che la sesta puntata fosse in programma per domenica 11 luglio 2021, quando su Canale 5 erano previsti due nuovi episodi dal titolo "Un piano nella notte" e "Il Segreto".

Tuttavia, stando a quanto riportato dalla guida tv ufficiale del gruppo Mediaset, la prima serata di Canale 5 per domenica 11 luglio, subirà delle modifiche alla programmazione.

Al posto della sesta puntata di Grand Hotel, infatti, è in programma il film Vittoria e Abdul, in programma dalle 21:30 alle 24:30 circa.

Una scelta che, probabilmente, è dettata dal fatto che questa domenica sera in prime time, andrà in onda l'attesa finalissima degli Europei di calcio 2021, tra Italia e Inghilterra.

Un film al posto di Grand Hotel contro Italia-Inghilterra

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva sia su Rai 1, sia sui canali Sky e potrebbe arrivare a superare la soglia complessiva dei 20 milioni di spettatori. Numeri che lascerebbero le briciole a tutte le altre proposte di prime time di questa domenica 11 luglio, compresa anche la puntata inedita di Grand Hotel.

Così, invece, di "sprecare" un doppio episodio in prima visione della serie spagnola con Megan Montaner, Canale 5 potrebbe aver scelto di puntare su un film in replica.

Ma quando andrà in onda la sesta puntata di Grand Hotel su Canale 5? Al momento non si hanno ancora notizie sul giorno in cui verrà recuperata la serie spagnola.

Il sesto appuntamento con Grand Hotel potrebbe slittare al 18 luglio

Per la prossima settimana, infatti, la prima serata di Canale 5 prevede di lunedì la messa in onda di Temptation Island, al martedì andrà in onda un nuovo appuntamento con Mr Wrong - Lezioni d'amore con Can Yaman mentre mercoledì sera ci sarà spazio per la prima puntata (in replica) di Uomini e donne - La scelta.

Per la serata di giovedì 15 luglio, invece, in prime time andrà in onda il film in prima visione assoluta, Nove lune e mezza con protagonisti Lillo e Claudia Gerini. Venerdì 16, invece, è previsto il nuovo appuntamento con la fiction Masantonio e di conseguenza, si ipotizza che la serie Grand Hotel possa slittare direttamente a domenica 18 luglio.